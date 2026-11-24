◇이승환

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소형 기자] "평생 가정도 못 이루고 이혼이나 당하고."

가수 이승환의 사생활을 비하하는 글을 SNS에 올려 5000만원의 손해배상 소송을 당한 만화가 윤서인 측이 법정에서 모욕할 의도는 없었다고 주장했다.

윤서인 측 변호인은 24일 서울중앙지법 민사206단독 정예지 판사 심리로 열린 손해배상 청구 소송 첫 재판에서 문제의 게시글에 대해 "모욕적이고 경멸적인 인신공격에 이르지 않았다"며 이같이 항변했다.

Advertisement

윤씨는 지난 5월 29일 이승환이 6·3 지방선거 사전투표 인증 사진을 SNS에 올리자 해당 게시물을 공유하며 "평생 가정도 못 이루고 이혼이나 당하고 정치 망상 속에 빠진 선동꾼 인생", "나이가 환갑인데 아직 이상한 소리나 하고 사네. 서글프다"라고 비난했다.

윤씨 측은 이날 재판에서 해당 발언이 이승환이 스스로 참여한 정치적 논쟁 과정에서 나온 의견 표명이라며 사실을 적시한 것이 아닌 평가적 표현이라고 주장했다. 특히 '이혼이나 당하고'라는 표현에 대해서도 "좋지 않은 일을 당한다는 점을 이야기한 것이지, 어떤 모욕적 표현을 의도한 것은 아니다"라고 설명했다.

Advertisement

반면 이승환 측 변호인은 "이 사건은 모욕에 관한 것"이라며 표현이 사실 적시인지 의견인지를 따지기보다 해당 표현이 모욕에 해당하는지를 중점적으로 판단해달라고 재판부에 요청했다.

Advertisement

두 사람의 갈등은 이번 게시글이 처음 알려진 지난 5월 말부터 본격적으로 불거졌다. 이승환은 6월 3일 SNS에 "6월 5일, 평생 업적이 윤서인인 분께 말씀 올리도록 하겠다"는 글을 올려 대응을 예고했다.

Advertisement

이후 6월 5일 윤씨의 모욕 및 명예훼손 혐의에 대한 법적 대응을 예고한 이승환은 독립운동가와 후손 비하, 성폭력 피해자 관련 2차 가해 논란 등 과거 윤씨의 게시물도 함께 공개했다. 윤씨는 이에 사과문 형식의 글을 올렸지만 '이혼이나 당하고'라는 표현에 대해 "널리 알려진 사실이긴 하지만 괜히 언급해서 죄송하다"고 적는 등 논란을 이어갔다.

이승환은 결국 6월 8일 윤씨를 상대로 위자료 5000만원을 청구하는 손해배상 소송을 제기했다. 이승환 측은 형사처벌보다 모욕 행위의 불법성을 확인하는 데 소송의 목적이 있다고 설명했다.

Advertisement

한편 1심 선고는 다음 달 22일 오후 2시 5분에 이뤄질 예정이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com