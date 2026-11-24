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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 성시경이 자신보다 22살 어린 여성 아이돌에게 연애 관련 질문을 던졌다가 때아닌 '영포티' 논란에 휩싸였다. 특유의 진행 방식을 지적하는 목소리와 과도한 비난이라는 반론이 맞서면서 온라인상 갑론을박이 좀처럼 가라앉지 않고 있다.

지난 18일 성시경의 유튜브 콘텐츠 '먹을텐데'에는 그룹 있지(ITZY) 멤버 채령이 게스트로 출연했다.

성시경은 채령의 매니저가 자신과의 만남에 안심하는 듯한 표정을 지었다며 "나도 결혼 안 한 남잔데 너무 타깃에서 벗어나 매니저가 안심하는 얼굴이 진짜 꼴 보기 싫었다"고 농담했다. 이어 아이돌과 대화할 때 제약이 많다는 점을 언급하며 채령에게 이상형과 선호하는 연애 스타일, 해보고 싶은 연애 등을 연이어 물었다.

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영상 공개 이후 일부 시청자들은 성시경의 발언을 직장 내에서 나이 차이가 큰 남성 상사와 여성 직원 사이에 오가는 농담에 빗대며 불편함을 드러냈다.

영상 관련 댓글창에는 "요즘 회사에서 저딴 말 하면 인사과 올라간다", "진짜 그 어떤 영포티의 심연을 본 것 같아", "근데 저렇게 어린애들 연애가 왜 궁금하지" 등의 반응이 나왔다. 일부 비판 댓글에는 수천 건의 공감이 달렸다.

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'영포티'는 본래 젊은 감각과 생활방식을 추구하는 40대를 일컫는 표현이지만 최근 온라인상에서는 나이에 맞지 않는 언행을 보이는 일부 중년층을 비꼬는 의미로도 사용되고 있다.

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성시경이 여성 아이돌을 상대로 비슷한 질문을 던졌다가 구설에 오른 것이 처음이 아니라는 점에서 논쟁은 더욱 커졌다.

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앞서 지난달 26일 공개된 '부를텐데' 엔믹스 편에서도 성시경은 캠핑을 가서 고기를 구워 먹고 싶다는 설윤에게 "고기 구워줄 남자친구가 있는 거구나?"라고 농담했다. 당시 설윤은 양팔로 엑스(X) 표시를 만들며 부인했다.

일각에서는 현역 아이돌이 연애 관련 발언에 조심스러울 수밖에 없는 상황을 같은 연예계 선배가 충분히 이해하지 못한 것 아니냐는 지적도 나왔다.

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반면 성인인 두 사람이 예능 콘텐츠에서 나눈 대화를 지나치게 확대 해석하고 있다는 반론도 만만치 않다.

온라인 커뮤니티에서는 성시경의 발언을 둘러싸고 100개가 넘는 댓글이 달리며 설전이 벌어졌다. 누리꾼들은 "저런 자연스러운 대화속에 자학개그 하나 하는것조차 불편해진 세상이라니", "성시경은 굳이인 말을 한게 맞고 근데 반응은 너무 오버하는게 맞고", "예능을 예능으로 안 보고" 등의 의견을 내놨다.

채령이 직접 불쾌감을 표현하지 않은 상황에서 제3자가 그의 감정을 단정하는 것 역시 적절하지 않다는 주장도 제기됐다.

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단순한 예능적 농담이라는 시선과 나이 차이 및 게스트의 직업적 특수성을 고려하지 못한 진행이었다는 지적이 팽팽하게 맞서는 가운데 논란이 세대 간 소통 방식과 아이돌 팬덤 문화를 둘러싼 논쟁으로까지 번지는 모양새다.

한편 1979년생인 성시경은 오는 12월 31일부터 내년 1월 3일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 연말 콘서트를 개최한다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com