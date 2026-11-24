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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박보검의 훈훈한 미담이 전해져 눈길을 끌고 있다.

박보검은 지난 23일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈) 참석 일정을 마친 뒤, 같은 날 간사이 국제공항을 통해 귀국길에 올랐다. 이후 오후 인천 영종구 인천국제공항을 통해 입국했다.

이날 공항에서 포착된 박보검의 행동이 훈훈함을 자아냈다. 함께 출국한 여성 스태프가 무거운 짐을 옮기는 모습을 발견한 박보검은 망설임 없이 다가가 짐을 나눠 들었다. 여기서 그치지 않았다. 여성 스태프가 끌고 있던 짐 카트까지 직접 넘겨받아 자신이 끌기 시작했다.

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여성 스태프가 다시 카트를 끌려고 하자 박보검은 재차 카트를 넘겨받으며 끝까지 짐을 챙겼다. 무거운 짐을 대신 옮겨주는 것은 물론, 상대방이 다시 짐을 들거나 카트를 끌지 않도록 자연스럽게 배려하는 모습이 인상적이었다.

특히 박보검은 스태프를 살뜰히 챙기는 와중에도 자신을 기다려 준 팬들과의 소통을 잊지 않았다. 주변을 세심하게 살피면서도 팬들에게 다정하게 인사를 건네는 등 여유로운 모습을 보였다.

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바쁜 일정으로 피곤했을 법한 상황에서도 자신보다 주변 사람들을 먼저 챙긴 박보검. 작은 행동에서도 드러난 배려심이 보는 이들의 마음을 훈훈하게 만들며 그의 남다른 인성을 다시 한번 실감하게 했다.

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한편, 박보검은 차기작으로 예능 '보검매직컬2', 영화 '몽유도원도', 칼: 고두막한의 검' 등을 앞두고 있다.