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[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 김새롬이 약 10년 만에 재혼 소식을 전하며 새로운 출발을 알렸다.

김새롬은 24일 "2026년 11월 11일 법적 짝꿍이 생겼습니다. 오래도록 마음과 몸 건강히 사랑할게요♥"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진에는 연인에게 프러포즈를 받는 김새롬의 모습이 담겼다. 연인은 한쪽 무릎을 꿇은 채 김새롬에게 반지를 내밀었고, 김새롬은 꽃다발을 품에 안고 환한 미소로 화답했다. 행복하게 웃는 그의 모습에서 새로운 출발을 앞둔 설렘이 고스란히 전해졌다.

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앞서 김새롬은 여러 방송을 통해 재혼과 2세에 대한 의지를 꾸준히 드러내 왔다.

특히 지난 9월 방송된 MBC '라디오스타'에서는 "재혼 생각은 늘 있었다. 단 한 번도 두 번째 결혼을 하지 않아야겠다는 생각을 해본 적이 없다. 항상 열려 있다"고 밝혔다.

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이어 "솔직히 이야기하자면 연애를 쉰 적도 없고 아기도 생각하고 있다"며 "어릴 때부터 다자녀를 낳고 싶었다. 네 명까지도 낳고 싶다는 생각이 있었다"고 털어놨다.

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청담동에 36평대 아파트를 보유한 김새롬은 "정말 좋아하는 사람이라면 몸만 들어와도 될 정도로 준비돼 있다"고 말하기도 했다.

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한편 김새롬은 2015년 이찬오 셰프와 결혼했으나 약 1년 4개월 만에 파경을 맞았다. 이후 이혼 절차를 마무리한 지 약 10년 만에 새로운 인연과 부부의 연을 맺었다.