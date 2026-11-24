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[스포츠조선 김수현기자] 전 소속사와의 법적 분쟁으로 돌연 활동을 중단해야 했던 가수 이무진이 당시 느꼈던 참담한 심경과 군 입대까지 미룰 수밖에 없었던 속사정을 전격 고백한다.

오는 25일 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 남유정, 황윤상, 변다희, 양인혜)는 진성, 최재림, 딘딘, 이무진이 출연하는 '내 장르에 태클을 걸지 마~♪' 특집으로 꾸며진다.

이날 이무진은 한동안 음악 활동을 이어가지 못했던 시간을 떠올린다. 그는 전 소속사와의 계약 관련 소송을 진행 중인 상황이라고 밝히며, 그 과정에서 겪은 일에 대해 "큰 레슨비를 내고 인생을 배웠다"라고 표현한다. 예상치 못한 어려움을 겪으며 많은 것을 배웠다는 그의 솔직한 이야기에 관심이 집중된다.

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특히 이무진은 당초 계획대로였다면 지금쯤 군 복무 중이었을 것이라고 밝혀 눈길을 끈다. 자신이 이뤄온 음악 활동을 하나의 페이지로 아름답게 마무리한 뒤 국방의 의무를 다하고, 더 성숙해진 모습으로 돌아오는 것이 원래 계획이었다는 설명이다.

그러나 예상하지 못한 활동 공백이 생기면서 그의 계획에도 변화가 찾아왔다. 이무진은 당시 그대로 군에 입대했다면 대중에게 '추억의 가수'로 남는 것은 아닐지 걱정했다고 털어놓는다. 이에 음악 활동의 흐름을 다시 이어가기 위해 새로운 곡들을 준비하게 됐다고 밝힌다.

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이무진은 힘든 시간을 거쳐 다시 음악 활동에 나선 근황도 전한다. 새로운 활동 기반을 마련해 전국 투어와 신곡 발표를 이어가고 있다는 그는, 지나온 시간을 음악 인생의 첫 번째 페이지로 표현하며 앞으로 펼쳐질 두 번째 페이지에 대한 기대를 드러낸다.

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이어 최근 발표한 신곡 '밤무대'를 직접 들려준다. 이무진은 노래 제목에 얽힌 이야기를 소개하며 자신이 곡에 담고 싶었던 감정을 설명한다. 특히 이루지 못한 꿈과 무대를 향한 마음을 노래에 녹여냈다는 그의 설명에 MC들도 귀를 기울인다. 신곡의 한 소절을 들은 김구라는 노래에 담긴 감정과 가사에 주목하며 반응을 보인다.

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이무진이 '라디오스타' 1000회를 위해 준비한 특별한 선물도 공개된다. '하하의 슈퍼라디오' 로고송을 선물해 큰 화제를 모았던 일화를 밝히며 이번에도 '라디오스타'를 위해 직접 작사하고 작곡한 로고송을 선보이는 것.

녹화 전날까지 작업해 완성한 곡이라는 그의 설명에 MC들도 기대를 드러낸다. 이어 공개된 노래를 들은 MC들은 가사와 멜로디에 감탄하며 예상치 못한 선물에 반응한다. 과연 이무진이 '라디오스타'를 위해 어떤 이야기를 노래에 담았을지 궁금증을 높인다.

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겨울마다 많은 사랑을 받는 히트곡에 얽힌 비하인드도 공개한다. 이무진은 '신호등', '에피소드', '눈이 오잖아'까지 세 곡이 누적 스트리밍 1억 회 인증을 받았다고 밝혀 눈길을 끈다. 특히 겨울이 되면 유독 다시 주목받는 '에피소드'에 대해 자신의 실제 연애 경험이 녹아 있다고 고백한다.

이어 이무진은 겨울에 만나 사랑했던 기억과 노래가 탄생하게 된 과정을 떠올린다. MC들이 노래 속 주인공에 대해 질문을 이어가자 그는 실제 경험과 창작 사이에 얽힌 이야기를 솔직하게 풀어놓는다. 과연 '에피소드' 속 이야기가 그의 실제 연애와 얼마나 닮아 있을지 관심을 모은다.

예상치 못한 활동 공백으로 달라진 군 입대 계획부터 새로운 음악 인생을 향한 진심, '라디오스타' 1000회를 위한 특별한 축하곡까지 이무진의 이야기는 오는 25일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

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한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.