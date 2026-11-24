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[스포츠조선 김준석 기자] 음주 뺑소니 혐의로 실형을 선고받았던 가수 김호중이 오늘(24일)부로 모든 형기를 마치고 보호관찰에서 해제됐다.

모든 법적 처분이 종료됨에 따라 그의 향후 행보와 가요계 복귀 여부에 대중의 시선이 쏠리고 있다.

24일은 김호중에게 선고된 징역 2년 6개월의 형기 만료일이자 당초 만기 출소 예정일이다. 지난 6월 30일 가석방된 그는 남은 형기 동안 보호관찰을 받았으며, 이날 형기가 끝나면서 보호관찰도 종료됐다.

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김호중의 발목을 잡은 사건은 지난 2024년 5월 9일 발생했다.

당시 그는 술을 마신 상태로 서울 강남구의 한 도로에서 중앙선을 침범해 마주 오던 택시와 충돌한 뒤 아무런 구호 조치 없이 현장을 이탈한 혐의(특정범죄가중처벌법상 도주치상 및 도로교통법상 사고 후 미조치 등)로 재판에 넘겨져 항소심에서 징역 2년 6개월을 선고받았다.

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가석방 이후 대외 활동을 자제해 온 김호중은 지난 7월 27일 공식 팬카페에 장문의 글을 남기며 팬들에게 근황을 전한 바 있다.

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당시 그는 가석방 후 한 달을 돌아보며 "내 시간이 2년 전에서 다시 이어지는 느낌이었다"고 소회를 밝히는 한편, "과거에 해왔던 일들을 하나씩 다시 꺼내 보며 먼지 쌓인 기억을 조심스럽게 털어냈다"고 적어 조심스러운 복귀 여지를 남겼다.

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또한 긴 공백기 동안 곁을 지켜준 팬들을 향해 "내가 없는 시간 동안 얼마나 외롭고 힘들었을지 헤아려 봤다"며 "변함없이 자리를 지키며 믿고 응원해 줘 미안함과 감사가 동시에 밀려온다"고 진심을 전했다.

이후 지난 8월 발목 수술을 받고 회복에 전념해 온 것으로 알려진 김호중은 아직 구체적인 활동 재개 시점을 공식화하지 않은 상태다.

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형기 만료와 함께 모든 사법 절차가 마무리된 가운데, 그가 언제쯤 본격적인 가요계 복귀에 나설지 귀추가 주목된다.

narusi@sportschosun.com