이미지 출처=아야네 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자] 이지훈의 아내 아야네가 둘째 출산 직후에도 변함없는 미모를 뽐내 눈길을 끌었다.

아야네는 24일 자신의 인스타그램 스토리에 출산 직후 촬영한 사진을 공개하며 근황을 전했다.

사진 속 아야네는 병원 침대에 누워 환한 미소를 짓고 있다. 갓 출산한 직후임에도 붓기 없이 또렷한 이목구비와 단정한 모습이 시선을 사로잡았다.

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앞서 이지훈은 23일 SNS를 통해 둘째 딸 '복복이'의 탄생 소식을 알렸다. 그는 갓 태어난 딸을 품에 안은 사진과 함께 "우리 가족에게 와준 가장 큰 선물"이라며 벅찬 감정을 전했다.

특히 둘째 딸을 바라보며 "루희랑 어쩜 이리 똑같이 생겼나요?"라고 적어 첫째 딸과 꼭 닮은 외모에도 놀라움을 드러냈다.

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아야네를 향한 애정도 숨기지 않았다. 출산 직후에도 환한 미소를 짓는 아내의 모습에 "지금 출산하신 분 맞을까요?"라며 감탄했다.

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이지훈과 아야네는 2021년 결혼했으며, 2024년 첫째 딸 루희를 얻었다. 이번 둘째 출산으로 두 딸의 부모가 됐다.

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한편 아야네는 출산 전에도 SNS를 통해 만삭 모습과 출산 준비 과정을 공개하며 많은 관심을 모았다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com