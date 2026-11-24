음주운전 혐의로 경찰에 출두하는 고경표. 연합뉴스

음주운전 혐의로 경찰에 출두하는 고경표. 연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 음주운전은 인정했다. 피해자와의 합의는 아직이다. 다만 뺑소니는 아니다.

배우 고경표의 음주운전 사고 후속 조사 결과가 드러났다. 사고 발생 9일 만에 경찰에 출석한 고경표는 자신의 혐의를 대부분 인정했다. 다만 사고로 인한 피해자의 상해 여부와 교통사고처리 특례법상 치상 혐의 적용 여부는 추가 조사가 필요한 상황이다.

24일 뉴스1에 따르면 고경표는 지난 23일 오후 7시께 서울 마포경찰서에 출석해 약 1시간 40분 동안 조사를 받고 귀가했다. 지난 14일 음주운전 사고를 낸 지 9일 만이다.

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경찰 조사에서 고경표는 음주운전 등 자신의 혐의를 대부분 인정한 것으로 전해졌다. 경찰은 음주운전 외에도 교통사고처리 특례법상 치상 혐의를 적용할 수 있을지 검토하고 있다. 사고 당시 청소차에 타고 있던 60대 청소업체 직원 1명이 경상을 입은 것으로 알려졌기 때문이다.

관건은 실제 상해 여부다. 경찰은 사고 당시 상황을 시뮬레이션으로 재현해 인체에 미친 충격과 부상 가능성을 분석하는 '마디모' 감정을 검토하고 있다. 마디모는 국립과학수사연구원이 2008년 도입한 프로그램으로, 교통사고 당시 충격에 따른 인체 상해 가능성을 분석하는 데 활용된다.

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다만 피해자의 진술은 변수다. 경찰에 따르면 해당 직원은 병원에 가지 않았으며, 스스로도 '아프지 않다'는 취지로 진술했다. 부상 부위나 구체적인 증상이 확인되지 않을 경우 마디모 감정 자체가 어려울 수 있다는 게 경찰의 설명이다.

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피해자와의 합의도 아직 이뤄지지 않았다. 고경표 측과 청소업체 직원 사이에 합의가 진행되지 않았다는 것. 경찰은 피해자의 상해 여부와 사고 경위 등을 종합적으로 살펴 치상 혐의 적용 여부를 판단할 방침이다.

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다만 뺑소니 의혹에 대해서는 선을 그었다. 매체에 따르면 경찰 관계자는 현장에서 구호 조치가 충분히 이뤄졌다고 설명했다. 고경표 역시 사고 당시 청소차와 충돌한 뒤 잠시 이동했다가 차를 세웠고, 현장에서 만난 청소업체 직원 2명에게 사과한 뒤 경찰을 기다렸다는 입장을 밝힌 바 있다.

앞서 도로교통공단 교통사고 예방 홍보대사로 활동했던 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 만취 상태로 승용차를 운전하다 청소차를 들이받은 혐의를 받고 있다. 당시 혈중알코올농도는 0.15%. 운전면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 수치였다.

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경찰 출석 당시 취재진 앞에 선 고경표는 음주량을 묻는 질문에 "많이 마신 걸로 기억한다. 조사에 성실히 임하겠다"고 답했다. 피해자와의 합의 및 사과 여부에 대해서는 "다친 미화원분께는 직접 만나 사죄를 드렸다. 오히려 저를 걱정해 주시는 모습에 제가 정말 다시 한번 죄송하다는 말씀드리고 싶다"며 고개를 숙였다.

음주운전 혐의를 인정하고 경찰 조사에도 임한 고경표. 그러나 피해자의 상해 여부와 치상 혐의 적용, 피해자와의 합의 등 남은 과제는 여전하다. 경찰의 추가 조사 결과에 관심이 쏠린다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com