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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 배용준·박수진 부부가 약 4년간의 하와이 생활을 마무리하고 두 자녀와 함께 한국으로 돌아온 것으로 알려졌다.

24일 OSEN 보도에 따르면 배용준·박수진 부부는 약 4년간 이어온 하와이 생활을 정리하고 올해 한국으로 귀국했다. 두 사람은 초등학생이 된 두 자녀와 함께 국내에 정착했으며, 현재 서울 서초구 반포동에 위치한 최고급 프리미엄 브랜드 아파트에서 생활하고 있는 것으로 전해졌다.

보도에 따르면 부부는 자녀들과 충분히 논의한 끝에 귀국을 결정했으며, 특히 박수진이 한국행을 원했던 것으로 알려졌다. 오랜 해외 생활을 마무리하고 가족 모두가 다시 한국에서 생활하기로 뜻을 모은 셈이다.

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두 자녀의 교육 환경에도 변화가 생겼다. 하와이에서 명문 사립학교에 다녔던 두 남매는 귀국 후 서울 소재 영국계 국제학교로 전학해 학업을 이어가고 있는 것으로 알려졌다. 현재 큰아들은 10세, 둘째 딸은 8세다. 하와이에서 생활하며 현지 교육을 받아온 아이들 역시 한국에서 새로운 환경에 적응하고 있는 것으로 보인다.

다만 배용준의 연예계 복귀 여부는 여전히 미지수다. 가족과 함께 한국으로 돌아왔지만 배우 활동을 재개할 계획은 없는 것으로 전해졌다.

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한편, 배우 배용준은 슈가 출신 박수진과 2015년 결혼, 슬하 아들 하나 딸 하나를 두고 있다. 배용준 가족은 2022년 하와이로 이주했지만 최근

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한국으로 돌아오면서 새로운 일상을 시작하게 됐다.