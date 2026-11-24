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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 핑클 멤버 이진이 완전체 컴백 연습 도중 눈 부위를 다치는 아찔한 상황을 겪었다.

성유리는 지난 23일 자신의 개인 SNS에 "블루이진씨 부상투혼 (마이크와 다툼)"이라는 글과 함께 짧은 영상 한 편을 공개했다.

공개된 영상에는 연습실 현장에서 시무룩한 표정으로 카메라를 들고 있는 성유리에게 다가가는 이진의 모습이 담겼다.

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이진이 카메라 가까이 얼굴을 비추자 눈 위쪽 피부가 붉게 달아오른 상처가 그대로 드러났다.

이를 지켜보던 현장 스태프와 주변인들은 "부었다. 피가 나는데"라며 놀란 기색을 감추지 못했다.

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이에 이진은 "나 진짜 아팠다. 정말 아팠는데"라고 토로하며 울상을 짓다가도, 금세 특유의 장난기 넘치는 표정과 몸짓을 보이며 씩씩하게 연습 분위기를 이어갔다.

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한편 핑클은 약 21년 만의 완전체 컴백을 목표로 막바지 준비에 박차를 가하고 있다. 핑클이 네 멤버 모두 모여 신곡과 음악 활동에 나서는 것은 지난 2005년 발표한 디지털 싱글 'Forever Fin.K.L' 이후 처음이다.

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narusi@sportschosun.com