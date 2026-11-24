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[스포츠조선 김소형 기자]배용준·박수진 부부가 약 4년간의 하와이 생활을 정리하고 한국으로 돌아와 반포에 새 보금자리를 마련한 것으로 알려지면서 향후 행보에 관심이 쏠리고 있다.

24일 OSEN에 따르면 배용준·박수진 부부는 올해 두 자녀와 함께 하와이 생활을 마무리하고 귀국했다. 현재 서초구 반포동에 위치한 최고급 브랜드 아파트에 거주하며 서울 생활을 이어가고 있는 것으로 전해졌다.

두 사람은 2022년 하와이로 이주해 생활해 왔으며, 자녀들과 상의한 끝에 한국행을 결정한 것으로 알려졌다. 특히 박수진이 귀국을 원했던 것으로 전해졌으며, 초등학생인 두 자녀는 서울 소재 영국계 국제학교로 전학해 재학 중인 것으로 알려졌다.

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배용준은 2018년 자신이 보유한 키이스트 지분을 SM엔터테인먼트에 매각한 뒤 사실상 연예계 활동을 중단했다. 2022년에는 공식 홈페이지까지 폐쇄되면서 배우로서 사실상 은퇴 수순을 밟았다는 평가를 받았다. 다만 현재는 코스닥 상장사 블리츠웨이엔터테인먼트의 주요 주주로 이름을 올리는 등 사업가로 활동하고 있다.

하지만 한국 귀국이 알려지면서 배우 활동 재개 여부에도 관심이 모인다. 배용준은 2007년 드라마 '태왕사신기'를 끝으로 주연 활동을 중단했으며, 2011년 '드림하이'에 특별출연한 것이 마지막 연기 활동이다. 박수진 역시 2013년 드라마 '칼과 꽃' 이후 별다른 연기 활동을 하지 않고 있다. 다만 업계 관계자는 "배용준이 가족들과 한국에 돌아왔지만 연기 활동을 재개할 계획은 없는 것으로 알고 있다"고 전했다.

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한편 배용준과 박수진은 2015년 7월 결혼해 이듬해 첫아들을, 2018년 둘째 딸을 얻었다.

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배용준은 지난 9월 골프선수 김서아의 SNS를 통해 백발이 된 모습으로 골프 라운딩을 즐기는 근황이 공개돼 화제가 된 바 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com