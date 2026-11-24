[스포츠조선 백지은 기자] 만화가 윤서인 측이 가수 이승환을 모욕하려는 의도로 공개 저격한 것은 아니라고 주장했다.
24일 서울중앙지법 민사206단독(판사 정예지) 심리로 윤씨에 대한 손해배상 첫 번째 공판이 열렸다.
윤씨는 5월 이승환이 사전투표 인증 게시물을 올리자 "평생 가정도 못 이루고 이혼이나 당하고 정치 망상 속에 빠진 선동꾼 인생", "나이가 환갑인데 아직 이상한 소리나 하고 사네. 서글프다"라는 글을 게재했다. 이에 이승환은 6월 8일 5000만원 규모의 손해배상 소송을 제기했다.
이날 윤씨 측 변호인은 "원고(이승환)가 스스로 참여한 정치적 논쟁 과정에서 나온 의견 표명으로 평가적 표현에 불과할 뿐 사실 적시로 보기 어렵다. 알려진 인물이 정치적 표현의 영역으로 들어온 이상 표현이 격해질 수 있는 사정은 양해돼야 한다. '이혼당하다'는 표현은 '좋지 않은 일을 당한다'는 뜻이지 어떠한 모욕적인 표현을 의도하지 않았다"고 항변했다.
이승환 측 변호인은 "사실적시 여부가 아닌 모욕에 관한 사건"이라고 지적했다.
윤씨에 대한 선고공판은 12월 22일 열린다.
이승환은 2003년 배우 채림과 결혼했으나 3년 만에 이혼한 바 있다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com