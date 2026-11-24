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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 뉴진스 민지의 근황이 공개됐다.

23일 온라인 커뮤니티를 중심으로 민지를 성수동의 한 사진관에서 봤다는 목격담이 등장했다.

이 네티즌은 여성 지인과 함께 무인 사진관에 방문한 민지를 마주쳤다고 말했다. 연보라색 패딩과 청바지를 입고 긴 생머리를 늘어뜨린 민지는 안경과 검은색 마스크로 얼굴을 가린 상태였다고. 하지만 팬들은 민지를 알아보고 인사를 건넸고, 민지는 미소로 화답했다.

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이 팬은 "민지가 먼저 웃어줬지만 긴장한 탓에 선뜻 말을 건네지 못했다. 사진 촬영을 마칠 때까지 기다려 뉴진스 멤버가 맞는지 물어보자 '쉿' 제스처를 하며 먼저 손을 내밀어 악수를 해줬다"고 말했다.

뉴진스는 2024년 11월 소속사 어도어와 전속계약이 해지됐다며 독자 활동을 선언했다. 그러나 법원은 어도어와 뉴진스의 전속계약은 유효하다고 판단했고, 하니 해린 혜인은 어도어로 돌아갔다. 민지는 아직 어도어와 활동 관련 협의를 하고 있는 상태다.

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다만 어도어는 이번 사태의 책임을 물어 다니엘에게는 전속계약 해지를 통보했다. 또 다니엘과 그의 가족 1인, 민희진 전 어도어 대표를 상대로 330억원대 규모의 손해배상 청구 소송을 냈다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com