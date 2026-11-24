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[스포츠조선 조민정 기자] 미국 하와이로 떠났던 배우 배용준과 박수진 부부의 귀국 소식이 전해진 가운데 지난해부터 불거졌던 박수진의 국내 목격담에도 다시 이목이 쏠린다.

24일 배용준, 박수진 부부의 귀국 소식이 전해졌다. 결혼 이후 연예계 활동을 사실상 중단하고 하와이에서 생활해 온 두 사람인 만큼 국내 복귀 여부에도 관심이 집중되고 있다.

앞서 박수진의 귀국설은 지난해 7월에도 불거진 바 있다. 당시 박수진이 서울에서 목격됐다는 소식이 전해지면서 하와이 생활을 정리하고 한국으로 돌아온 것 아니냐는 추측이 나왔다. 당시 국내 거주 여부는 확인되지 않았다.

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이후 좀처럼 모습을 드러내지 않았던 두 사람의 근황이 전해진 곳은 싱가포르였다.

지난 6월 배용준, 박수진 부부는 두 자녀와 함께 싱가포르 창이공항에서 포착됐다. 연예계 절친인 박신혜, 최태준 부부와 함께 크루즈 여행에 나선 모습이었다.

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배용준은 백발의 긴 머리를 질끈 묶은 모습으로 전성기 시절과는 사뭇 다른 분위기를 자아냈다. 박수진 역시 편안한 옷차림으로 자녀들을 챙기며 일상을 즐기는 모습이었다.

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지난해 서울 목격담부터 올해 싱가포르 가족 여행에 이어 이번 귀국 소식까지 전해지면서 두 사람의 향후 행보에도 관심이 쏠린다.

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한편 배용준과 박수진은 지난 2015년 13살의 나이 차이를 극복하고 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

배용준은 2011년 드라마 '드림하이' 특별출연 이후 연기 활동을 쉬고 있다. 박수진 역시 2016년 예능 프로그램 '옥수동 수제자' 이후 방송 활동을 중단한 상태다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com