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[스포츠조선 김수현기자] '100억 연봉'으로 알려진 사회탐구 일타강사 이지영이 수험생 시절 잠을 쫓으려 무리한 방법을 쓰다 고3 때 위천공으로 병원에 실려 갔던 과거를 털어놓았다.

지난 23일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 출연한 이지영은 학창 시절 치열하게 공부에 매진했던 일화를 전하며 고3 당시 겪었던 건강 이상을 언급했다.

이날 이지영은 "돌이켜보면 정말 힘들었던 순간이 있었다"며 "그 순간이 과연 없었다면 제가 삶을 이렇게 버텨 나갈 수 있었을까 하는 반전의 계기가 되는 경우가 많았다"고 운을 뗐다.

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수험생 시절 지독하게 잠과 싸웠던 기억도 떠올렸다. 이지영은 "시험 기간 잠을 깨고 싶은 마음에 허벅지를 피멍이 들 때까지 포크로 찔렀다"며 "어른들이 커피를 마시면 잠이 깬다고 하니 생커피를 숟가락으로 퍼먹기도 했다"고 고백했다.

무리한 방법의 부작용은 곧바로 찾아왔다. 그는 "속이 쓰려서 잠에서 깬 줄도 모르고 '효과가 있다'며 몇 번을 더 먹다가 고3 때 위천공이 와서 병원에 실려 갔다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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이어 "정말 미련하고 무식한 짓이었다"고 당시를 후회한 이지영은 "요즘은 제자들에게 미안하다고 말하며, 잘 자면서 공부하라고 당부하고 있다"고 덧붙였다.

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한편 서울대학교를 졸업한 이지영은 교육 플랫폼 이투스의 사회탐구 영역 대표 강사로, 누적 수강생 450만 명을 기록하며 '100억 원대 연봉자'로 알려져 있다.