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[스포츠조선 조지영 기자] 코미디 액션 영화 '고딩형사'(양준호 감독, 사나이픽처스·바운드엔터테인먼트·스토리루프탑 제작)가 파격적인 비주얼의 1차 포스터와 예고편을 공개했다.

2027년 새해 첫 웃음을 책임질 '고딩형사'가 1월 개봉을 확정하고 1차 포스터와 1차 예고편을 공개했다. 오랜 시간 쌓아온 연기 내공으로 마침내 전 세대에 사랑받는 호감 배우로 등극한 윤경호와 김혜윤이 의기투합해 지금껏 본 적 없는 새로운 얼굴을 선보인다.

1차 포스터 2종은 수상한 두 전학생의 극과 극 비주얼을 재치 있게 담았다. 얼굴은 형사 같지만 마음은 여리고 순수한 열아홉 살 소년 규진(윤경호)은 세상 물정 모르는 순박한 표정으로 반전 매력을 드러낸다. 경찰대 수석 출신 동안 형사 희연(김혜윤)은 교복 차림에 앳된 얼굴이지만 예리한 눈빛과 의미심장한 미소로 범상치 않은 아우라를 풍긴다. 외모와 나이가 서로 뒤바뀐 듯한 두 사람의 대비가 강한 임팩트를 남기는 가운데, '수상한 전학생들이 왔다'라는 카피는 각기 다른 사연을 안고 전학을 온 이들의 예측 불가 학교생활을 예고하며 호기심을 자극한다.

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함께 공개된 1차 예고편은 유쾌한 웃음과 타격감을 겸비한 새해 첫 코믹 액션 수사극의 탄생을 알린다. 같은 날 태양 고등학교로 전학 온 규진과 희연, 두 사람의 남다른 모습과 행동은 누가 봐도 수상하다. 또래보다 훨씬 성숙한 외모의 규진과 서른 살의 나이를 숨기고 고등학생으로 위장 잠입한 희연의 극명한 온도 차는 시작부터 웃음을 자아내고, 이들을 둘러싼 주변 인물들의 티키타카가 재미를 더한다. 여기에 쉴 틈 없이 이어지는 통쾌한 액션이 긴장감을 높인다.

후반부로 갈수록 수사와 액션에 눈을 뜨는 규진과 학교생활에 완벽 적응하는 희연의 모습도 웃음을 안긴다. 마지막 "이 사건 공조로 가시죠" 라는 희연의 단호한 한마디는 두 전학생 앞에 펼쳐질 의문의 사건에 대한 궁금증을 키운다.

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'고딩형사'는 자타공인 동안 형사와 날 때부터 성숙한 고등학생이 뜻밖의 사건에 휘말리면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 윤경호, 김혜윤, 이서환, 유수빈이 출연했고 '신세계' '대호'의 조감독 출신인 양준호 감독의 첫 연출 데뷔작이다. 오는 2027년 1월 개봉 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com