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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 카라 출신 고(故) 구하라가 세상을 떠난 지 어느덧 7년이라는 시간이 흐른 가운데, 친오빠가 동생을 향한 그리움을 전하며 팬들에게 감사 인사를 건넸다.

24일 구하라의 친오빠는 자신의 SNS에 "벌써 7년이란 시간 감사합니다. 행복하세요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 동생의 기일을 맞아 두 자녀와 함께 납골당을 찾은 구하라 친오빠의 모습이 담겼다. 두 자녀는 고모가 잠든 곳 앞에서 두 손을 모아 기도하며 고인을 추모했다. 어린 조카들의 진심 어린 마음이 보는 이들의 가슴을 뭉클하게 했다.

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특히 두 자녀가 고모를 위해 직접 준비한 손편지가 눈길을 끌었다. 아이들은 구하라와 친오빠, 그리고 자신들의 모습을 그린 가족 그림을 함께 남기며 고모를 향한 애틋한 마음을 표현했다.

편지에는 "아이돌 대장! 고모. 하린이에요. 보고 싶어요. 사랑해요"라는 문구가 적혀 있어 먹먹함을 더했다. 하늘에 있는 고모를 향한 아이들의 순수하고 따뜻한 그리움이 고스란히 전해졌다.

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한편 구하라는 2019년 11월 24일 향년 28세의 나이로 세상을 떠났다. 고인이 세상을 떠난 이후에는 가족의 부양 의무와 상속권을 둘러싼 사회적 논의도 이어졌다.

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고인의 친오빠 구인호 씨는 어린 시절 가족을 떠난 친모가 구하라의 사망 이후 상속권을 주장하자, 양육 의무를 저버린 부모의 상속권을 제한해야 한다며 관련 법 개정을 청원했다. 해당 청원은 사회적으로 큰 반향을 일으켰고, 양육 의무를 다하지 않은 부모의 상속권을 제한하는 내용을 담은 민법 개정안은 이른바 '구하라법'으로 불리며 주목받았다.

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이후 오랜 논의 끝에 국회 문턱을 넘은 구하라법은 2026년 1월부터 시행될 예정이다. 개정안은 피상속인에 대한 부양 의무를 중대하게 위반하거나 학대 등 부당한 행위를 한 상속인의 상속권을 제한할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다. 특히 헌법재판소가 직계 존·비속의 유류분 조항에 대해 헌법불합치 결정을 내린 2024년 4월 25일 이후 상속이 개시된 경우에도 소급 적용될 수 있도록 했다.