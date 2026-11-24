Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김희애가 마라톤 대회 완주 인증사진을 공개하며 건강미를 뽐냈다.

김희애는 24일 "제주감귤국제마라톤대회 완주"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진에는 김희애가 지난 15일 제주시 조천 운동장에서 열린 '2026 제주감귤국제마라톤'을 완주한 뒤 메달을 목에 걸고 포즈를 취하는 모습이 담겼다.

Advertisement

주황색 티셔츠에 검은색 레깅스 쇼츠를 입은 김희애는 두 팔을 벌리고 함성을 지르는 듯한 포즈를 취하며 완주의 기쁨을 만끽했다.

특히 김희애는 화장기 없는 얼굴을 당당하게 드러내며 자연스러운 매력을 자랑했다. 59세에도 변함없는 미모와 탄탄한 체력을 뽐내며 건강미 넘치는 모습으로 감탄을 자아냈다.

Advertisement

앞서 김희애는 지난 10월 파리 패션위크에 참석했을 당시 촬영한 인터뷰 영상이 공개된 뒤 자연스러운 주름이 드러난 모습으로 관심을 끈 바 있다.

Advertisement

일부에서는 세월의 흔적에 안타까움을 드러내기도 했지만, 많은 네티즌은 인위적으로 나이를 감추기보다 자연스럽게 변화를 받아들이는 김희애의 모습에 응원을 보냈다.

Advertisement

이후 김희애는 마라톤을 완주하고 민낯까지 당당하게 공개하며 외적인 아름다움뿐만 아니라 체력과 내면의 건강까지 가꾸는 일상을 보여줘 다시 한번 긍정적인 반응을 얻고 있다.

한편 김희애는 내년 방영 예정인 JTBC 새 드라마 '골드디거'에서 노상현과 호흡을 맞춘다. '골드디거'는 '사랑보다는 돈을 목적으로 이성과 사귀는 사람'을 일컫는 말로, 성공한 중년 여자에게 다가온 치명적인 젊은 남자가 사랑일까, 사기일까 끝끝내 서로의 진심을 의심하고 오해하는 미스터리 로맨스로 동명의 영국 드라마를 원작으로 한다.