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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이들이 다시 한번 소속사 큐브엔터테인먼트(이하 큐브)와 마찰을 빚었다.

슈화는 23일 자신의 계정에 올림머리를 한 자신의 뒷 모습을 찍은 흑백 사진을 게재하며 "큐브야. 너무 슬프다"라고 적었다.

슈화는 22일 대만 타이베이에서 열린 제63회 금마장 시상식에 참석했다. 금마장은 1962년 시작된 중국어권 최고 권위의 영화 시상식이다. 슈화는 시상자 자격으로 초청돼 처음으로 금마장 무대에 올랐다.

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그런데 시상식 당일까지 큐브는 슈화의 금마장 출연 소식을 알리지 않았고, 다음날인 23일 오전 11시 48분에서야 관련 사진을 공개했다. 이에 팬들은 슈화가 큐브로부터 홀대 당했다고 목소리를 높였다.

대만 언론도 이번 사태에 주목했다. 자유시보, ET투데이 등 현지 언론은 "중국어권 영화계에서 최고 권위를 자랑하는 무대에 처음 오른 슈화는 매우 들뜬 마음으로 여러 장의 사진을 올리며 기쁨을 나눴지만 소속사는 사실상 냉대했다. 행사 당일 밤까지 소식을 공유하지 않았고, 홍보도 전무해 많은 팬들의 불만을 샀다"고 보도했다.

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특히 매체들은 "최근 몇년간 금마상이 중국 당국의 보이콧을 받으면서 회사가 시장의 부담을 고려해 관심을 끊은 것일 수 있다는 추측이 나왔다. 같은 그룹의 중국 국적 멤버가 과거 '하나의 중국을 지지한다'는 입장을 밝혔을 때는 소속사가 해당 멤버의 활동 콘텐츠 공유를 중단하지 않았다. 큐브가 아티스트의 민감한 이슈를 다루는 방식이 완전히 다른 기준"이라고 전했다.

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큐브와 아이들 멤버들의 갈등은 이번이 처음이 아니다. 2024년 전소연은 콘서트 무대에서 '11월 계약 종료, 누가 날 막아'라는 가사를 외쳐 재계약 이슈가 수면 위로 떠올랐다. 큐브는 "단순 퍼포먼스"라고 해명했지만, 전소연은 "거짓을 적지도, 회사에 숨기지도 않았다"고 반박했다.

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또 우기는 JTBC '아는 형님'에서 '슈퍼 레이디' 뮤직비디오 제작과 관련 "회사에서 돈을 안 써줘서 우리가 직접 투자했다. 재계약 하려면 회사에서 돈을 진짜 많이 줘야 한다"고 폭로했다. 민니와 미연 역시 각종 방송에서 자신들의 기여도를 강조하기도 했다.

2024년 11월 전소연은 '멜론뮤직어워즈'에서 대상 격인 올해의 레코드 부문을 수상한 뒤 "다섯 명 다 함께 큐브와 재계약하기로 했다"고 밝히며 갈등은 봉합되는 듯 했다. 그러나 슈화가 다시 한번 회사에 대한 불만을 드러내며 이들의 아슬아슬한 줄타기가 다시 시작됐다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com