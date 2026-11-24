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[스포츠조선 조민정 기자] '딤섬 여왕' 정지선 셰프가 오너 셰프로 있는 중식 전문 기업 티엔미미가 113억원 규모의 부동산 매입에 나섰다. 매매대금 전액을 현금으로 지급하는 조건이다.

24일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 코스닥 상장사 케이엠제약은 전날 서울 강서구 등촌동 소재 토지 및 건물을 주식회사 티엔미미에 양도하는 계약을 체결했다.

매매금액은 부가가치세와 부대비용을 제외하고도 무려 113억원에 달한다.

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티엔미미는 계약 당일인 23일 계약금 11억3000만원을 지급했다. 내년 2월 5일 중도금 22억6000만원, 7월 7일 잔금 79억1000만원을 치르는 조건으로, 거래대금은 모두 현금으로 지급된다.

티엔미미는 잔금을 치르기 전부터 건물 리모델링에 착수할 수 있는 조건도 확보했다. 내년 2월 중도금을 납부한 이후 자체 비용과 책임으로 인테리어 및 건물 구조변경 공사를 진행할 수 있다.

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해당 건물이 대규모 신규 매장이나 사업 확장을 위한 거점으로 활용될 가능성도 거론된다.

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티엔미미는 2022년 6월 설립된 중식 전문 법인으로 정지선 셰프의 남편 이용우 씨가 대표이사를 맡고 있다. 정지선은 오너 셰프로서 서울 홍대점과 강남점 등 중식 레스토랑을 운영하고 있다.

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앞서 정지선은 중국 양저우대학에서 조리학을 전공한 뒤 국내 호텔 중식당 등을 거치며 경력을 쌓았다. 이후 '냉장고를 부탁해', '사장님 귀는 당나귀 귀' 등 각종 예능 프로그램을 통해 대중에게 얼굴을 알렸다.

2024년 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에서 최종 톱7에 이름을 올리며 전성기를 맞았다. 방송 흥행 이후 정지선의 매장 역시 예약이 어려울 정도로 인기를 끌었다.

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'흑백요리사' 출연 이후 외식업계 스타로 자리매김한 정지선이 남편과 운영하는 법인을 통해 100억원대 부동산 매입에 나서면서 향후 사업 확장 행보에도 관심이 쏠린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com