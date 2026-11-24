Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 밴드 터치드 보컬 윤민이 건강 문제로 활동을 중단했다.

소속사 엠피엠지뮤직은 23일 "윤민이 최근 컨디션 난조로 병원에서 검사를 받았고 의료진의 소견에 따라 긴급 입원치료가 필요하다는 진단을 받았다"고 밝혔다.

이에 따라 터치드는 24일 예정됐던 EBS '스페이스 공감' 녹화와 27일 KBS 쿨FM '가비의 슈퍼 라디오' 출연을 취소하기로 했다.

Advertisement

소속사 측은 "아티스트 건강과 회복을 최우선으로 고려해 출연 일정을 취소하게 됐다. 기다려 주신 팬 여러분께 갑작스러운 소식을 전하게 돼 죄송하다. 건강한 모습으로 활동할 수 있도록 따뜻한 응원을 보내주시면 감사하겠다"고 전했다.

'스페이스 공감' 측은 "아티스트 건강과 충분한 회복을 최우선으로 고려해 소속사와 논의 끝에 내린 결정인 만큼 관객 여러분의 너른 이해와 양해를 부탁 드린다"고 말했다.

Advertisement

터치드는 윤민 김승빈 채도현 존비킴으로 구성된 4인조 혼성 팝 록 밴드로 2021년 데뷔했다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com