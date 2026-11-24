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엔씨가 '리니지 클래식(Lineage Classic)' 시즌2를 통해 원작에서 다루지 않았던 지역과 인물의 이야기를 새롭게 구현하며 아덴 대륙의 세계관 확장에 나선다.

신규 해상 무역 도시 '트리아'를 시작으로 6개 영지를 에피소드 형태로 순차 선보이고, 신규 클래스와 일본 서비스, 국가대항전 등을 통해 콘텐츠와 서비스 권역을 넓힌다.

엔씨는 24일 경기도 성남시 판교 R&D센터에서 'TRIA: THE NEXT' 미디어 간담회를 열고 '리니지 클래식' 시즌2의 개발 방향과 '리니지' IP의 비전을 공개했다.

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시즌2는 원작 세계관을 기반으로 기존 게임에서 다루지 않았던 지역과 인물의 이야기를 새롭게 풀어내는 데 초점을 맞췄다. '트리아'를 비롯해 '디온', '이솔론', '시멜린', '안딜', '엔데' 등 총 6개 영지를 에피소드 형태로 순차 공개한다. 각 영지를 중심으로 새로운 지역과 인물의 이야기를 더해 아덴 대륙의 세계관을 단계적으로 확장한다는 계획이다.

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첫번째 에피소드인 '트리아'는 오는 12월 2일 업데이트된다. '리니지' IP 최초의 해상 무역 도시로, 기존 지역에서 직접 걸어서 이동할 수 있는 심리스(Seamless) 월드로 구현된다. 해상 무역 도시라는 지역적 특성을 살린 사냥터와 콘텐츠를 통해 기존 아덴 대륙과는 다른 환경과 경험을 제공할 예정이다.

새로운 사냥터도 추가된다. 땅과 물이 맞닿은 '타르곤 습지'를 비롯해 낮과 밤에 따라 특성이 달라지는 '망자의 부두', 물의 거인 보스 몬스터 '트리아논'이 잠든 '트리아 신전' 등이 등장한다. 지역별 환경과 특징을 차별화해 새로운 탐험과 사냥 경험을 제공하는 것이 특징이다.

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신규 클래스 '도적'도 시즌2의 주요 콘텐츠다. 상대의 능력치를 훔쳐 약화시키는 동시에 자신의 능력을 강화하는 전투 콘셉트를 갖췄다. 전용 무기인 '주머니' 또는 단검 2개를 활용해 전투 태세를 전환할 수 있으며, 빠른 공격과 돌진, 회피 능력을 바탕으로 기존 클래스와는 다른 전투 방식을 선보인다.

서비스 권역 확대도 추진한다. '리니지 클래식'은 12월 2일 일본 서비스를 시작한다. 다만 권역별 이용자가 각 서비스 환경에서 게임을 즐기는 기존 운영 방침은 유지한다. 향후에는 서로 다른 권역의 이용자들이 경쟁하는 '국가대항전'을 도입해 글로벌 이용자 간 경쟁 콘텐츠도 마련할 예정이다.

이성구 엔씨 CBO는 "'리니지 클래식' 시즌2는 과거에 미처 그리지 못했던 지역과 인물의 이야기를 게임 안에서 새롭게 완성해 나가는 과정"이라며 "원작의 정체성과 재미는 지키면서 리니지 IP가 가진 세계와 이야기의 가능성을 지속해서 넓혀가겠다"고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com