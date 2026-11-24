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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 성리가 또 한번 우승 트로피를 들어올렸다.

성리는 23일 방송된 SBS Life '더 트롯쇼'에서 신곡 '새드 레인'으로 1위를 차지했다.

성리는 장한별('미야'), 손빈아('나 그대를') 등 쟁쟁한 후보들과 맞붙었으나, 총점 9648점을 기록하며 장한별(9560점)을 따돌리고 1위에 올랐다.

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성리는 "오래도록 기억될 소중하고 벅찬 순간을 선물해 주셔서 진심으로 감사하다"고 밝혔다.

'새드레인'은 MBN '무명전설' 우승 특전곡이다. 유명 작곡가 김진룡이 성리만을 위해 작사 작곡 편곡한 곡으로, 얼터너티브 록 장르를 기반으로 한국적인 소울을 더했다. 성리는 특유의 부드러우면서도 섬세한 감정 표현으로 이별의 아픔과 그리움을 비에 빗대 표현한 가사를 소화해냈다.

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성리는 '무명전설'에 이어 '더 트롯쇼' 1위까지 차지하며 '대세' 행보를 이어갔다. 성리는 최근 C2K엔터테인먼트와 전속계약을 종료했으며 다양한 활동으로 팬들과 만날 예정이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com