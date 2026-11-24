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[스포츠조선 김수현기자] '64세' 가수 김장훈이 인생의 마지막 짝을 찾기 위해 결혼정보회사를 전격 방문해 충격적인 재산 상태와 솔직한 속내를 털어놓았다.

지난 23일 유튜브 채널 'SBS 엔터'에는 '미운 우리 새끼' 다음주 예고 영상이 공개됐다.

그동안 다시는 사랑을 못 할 줄 알았다던 김장훈은 이날 "나 요즘에 여자 만날 마음이 있다"고 고백하며 생애 첫 결혼정보회사(결정사) 문을 두드렸다.

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상담실에 앉은 김장훈은 "이게 투뿔 한우처럼 뭐 등급이 있냐"고 물으며 긴장감을 드러냈다. 이어 "저처럼 64세에도 결정사에 오는 사람이 있냐"고 질문하자, 직원은 "거의 없으시다"라고 솔직하게 답해 웃음을 자아냈다.

"결혼정보회사에는 당연히 등급이 존재한다"는 직원의 말에 김장훈은 "동안이면 추가 점수 없냐"며 적극적으로 자신을 어필했다. 이에 직원은 "장훈 님 연령대에서는 머리숱이 많지 않은 분들이 많으셔서 (장점이다)"라고 화답했다.

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하지만 등급 산정의 핵심 요소인 '재력' 질문 앞에서 분위기가 반전됐다. 현재 보유 자산을 묻는 말에 김장훈이 "3300만 원 정도 있다"고 솔직하게 밝힌 것.

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예상치 못한 답변을 들은 직원은 "현재 스코어로는 저희 회사에서는..."이라며 김장훈의 '결정사 등급'을 예고해 궁금증을 자아냈다.