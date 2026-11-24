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엠게임의 무협 방치형 RPG '귀혼키우기'가 정식 출시됐다. 원작 온라인게임 '귀혼'의 세계관과 캐릭터, 무공을 계승하면서 모바일에 최적화된 방치형 성장 시스템을 적용했다. 출시 전 사전예약자 100만명을 돌파하며 원작 IP를 활용한 신작에 대한 기대감도 확인했다.

엠게임은 자체 개발한 '귀혼키우기'를 24일 오후 1시 구글플레이, 애플 앱스토어, 원스토어에 정식 출시했다.

'귀혼키우기'는 지난 2005년 서비스를 시작한 엠게임의 대표 온라인게임 '귀혼' IP를 활용한 모바일게임이다. 원작 특유의 무협 세계관과 개성 있는 캐릭터, 다양한 무공을 계승하고 방치형 RPG의 간편한 성장 방식을 결합했다.

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모바일 환경에 맞춰 플레이 방식도 새롭게 구성했다. 원작이 필드를 탐험하며 성장하는 방식이었다면, 신작은 스테이지를 순차적으로 공략하는 방치형 구조를 채택했다. 이를 통해 이용자가 보다 간편하게 캐릭터를 육성하고 무공을 활용한 전투를 즐길 수 있도록 했다.

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메인 스토리는 제자의 배신으로 모든 것을 잃은 전설의 무인 '태화노군'이 기억과 무공을 되찾아가는 여정을 담았다. 원작의 무협 감성을 유지하면서 새로운 이야기를 더해 기존 팬은 물론 신규 이용자들도 '귀혼'의 세계관을 경험할 수 있도록 했다.

출시 전 이용자 반응도 눈길을 끌었다. 지난 8월 11일 시작한 사전예약은 이달 6일 100만명을 넘어섰다. 원작의 인지도를 바탕으로 모바일 신작에 대한 관심이 사전예약 규모로 이어진 셈이다.

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엠게임은 출시를 기념해 모든 이용자에게 쿠폰 2종을 지급한다. 출시 전 응원에 대한 감사 쿠폰으로 홍수정 5000개, 동료 소환권 1000개, '황깨부리 코스튬'을 제공한다. 출시 기념 쿠폰에는 홍수정 5000개, 게임 재화 '금전' 2만개, '봉인핵' 500개, 동료 소환권 200개가 포함됐다. 쿠폰은 계정당 1회 사용할 수 있으며 사용 기한은 없다.

또 25일부터 30일까지 공식 라운지에서는 정식 출시 축하 댓글 이벤트도 진행한다. 유효 댓글 수에 따라 최대 5단계 보상이 열리며, 달성한 단계의 보상을 합산해 12월 1일 모든 이용자에게 지급한다. 이벤트 참여 여부와 관계없이 보상을 받을 수 있으며, 최종 단계 달성 시 홍수정 7500개와 금전 10만개, 던전 입장권 세트 상자 등을 제공한다.

엠게임 이재창 '귀혼키우기' 총괄 이사는 "'귀혼키우기'는 원작의 직업과 무공, 세계관을 바탕으로 모바일에서도 성장의 재미를 간편하게 느낄 수 있도록 개발한 게임"이라며 "출시를 기다려 주신 모든 이용자분들께 감사드리며, 앞으로도 다양한 이벤트와 꾸준한 업데이트로 원작 팬과 신규 이용자 모두가 오래 즐길 수 있는 게임을 만들어 가겠다"고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com