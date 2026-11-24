이미지 출처=GQ 코리아 ,유튜브

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[스포츠조선 김소형 기자] 손종원 셰프가 그룹 에이티즈(ATEEZ) 산(최산)의 실제 성격을 칭찬해 화제다.

무대 위에서 강렬한 카리스마를 발산하며 '북부대공'이라는 별명으로 불리는 최산이 실제로는 귀엽고 유쾌한 성격이라는 뜻밖의 면모가 공개됐다.

손종원은 지난 23일 공개된 패션 매거진 GQ 코리아 인터뷰 영상에서 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해' 촬영을 통해 만난 최산에 대한 인상을 전했다.

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손 셰프는 최산에 대해 "너무 귀엽고 재밌었다"며 "성격도 정말 착했다"고 칭찬했다. 평소 방송이나 무대에서 보여주는 카리스마 있는 이미지와 달리 실제로는 유쾌하고 친근한 매력이 있었다는 설명이다.

이어 최산 덕분에 촬영을 매우 즐겁게 했다며 기대했던 것보다 훨씬 재미있는 시간을 보냈다고 전했다. 촬영 이후 최산이 자신의 레스토랑을 방문하기로 약속했다는 뒷이야기도 덧붙였다.

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최산은 지난 15일 방송된 '냉장고를 부탁해'에 에이티즈 멤버 우영과 함께 출연했다. 무대 위 강렬한 퍼포먼스와는 또 다른 솔직하고 친근한 모습으로 시청자들의 관심을 모았다.

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손종원은 "아이돌과의 케미가 괜찮다"면서, 스트레이 키즈 필릭스, NCT 천러 등과도 지속적으로 인연을 이어가고 있다고 밝히기도 했다

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한편 손종원과 최산은 나란히 GQ 코리아가 선정한 '2026 MEN OF THE YEAR'에 이름을 올렸다. 영화감독 나홍진, 배우 안효섭, 가수 우즈, 야구선수 이정후도 해당 명단에 포함됐다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com