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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 블랙핑크 제니 측이 인공지능(AI)을 활용한 허위 영상물 제작 및 유포 등 악의적인 권익 침해 행위에 칼을 빼들었다.

24일 제니의 소속사 오에이엔터테인먼트는 공식 홈페이지를 통해 소속 아티스트 제니와 관련한 법적 대응 진행 상황을 공개했다.

소속사는 "팬 여러분의 제보와 자체 모니터링을 통해 국내외 소셜 채널 및 온라인 플랫폼에서 아티스트를 대상으로 한 악성 게시물이 지속적으로 게시, 유포되고 있음을 확인하고 관련 증거를 수집해 왔다"고 밝혔다.

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특히 소속사는 제니의 초상을 이용한 AI 기반 허위 영상물의 제작·유포, 악의적 편집 및 재가공, 성적 대상화, 반복 유포 및 명예훼손성 게시물 등 중대한 권익 침해 행위에 대해 전문 법률대리인의 검토를 거쳐 다수의 계정을 대상으로 형사고소를 진행했다고 알렸다.

현재 수사기관의 수사가 진행 중이며, 관련 플랫폼으로부터 피고소인을 특정하고 수사에 필요한 자료를 확보하기 위한 절차도 밟고 있다. 다만 수사 중인 사안의 특성상 구체적인 대상 계정이나 세부 절차는 공개하지 않았다.

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소속사는 허위 영상물의 단순 시청에 대해서도 경고했다. 소속사는 "관련 법령상 처벌 대상이 되는 촬영물·복제물 및 AI 등을 이용한 허위 영상물의 경우, 이를 제작하거나 유포하는 행위뿐 아니라 소지·구입·저장 또는 시청하는 행위 역시 법적 책임의 대상이 될 수 있으므로 각별한 주의를 부탁드린다"고 강조했다.

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아울러 팬들의 제보가 문제 게시물 확인과 증거 수집, 실제 법적 대응에 실질적인 도움이 됐다며 감사의 뜻을 전했다.

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끝으로 소속사는 "앞으로도 중대한 권익 침해 행위에 대해서는 원칙에 따라 엄정하게 대응할 예정이며, 아티스트의 권익 보호를 위해 필요한 모든 조치를 지속적으로 취하겠다"고 덧붙였다.

앞서 제니는 지난 8월 일본에서 열린 '서머소닉 2026' 공연 이후 때아닌 신체 노출 영상 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 제니의 신체 일부가 노출된 것처럼 보이는 영상이 온라인상에서 급속도로 확산됐으며, AI 기술을 활용한 조작 가능성까지 제기됐다.

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당시 소속사는 사진과 영상의 악의적인 편집 및 재가공 등에 대해 법적 대응에 나서겠다며 어떠한 합의나 선처도 없을 것이라고 강조했다. 다만 해당 영상이 이번 형사고소 대상에 포함됐는지는 구체적으로 밝혀지지 않았다.

한편 제니는 테임 임팔라와의 협업곡 '드라큘라(Dracula)'로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 장기 흥행을 이어가고 있으며, 제69회 그래미 어워즈 2개 부문 후보에 올랐다.

olzllovely@sportschosun.com