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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 에프엑스(f(x)) 출신 가수 엠버가 30대 중반에 접어들며 느낀 결혼과 출산에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.

엠버는 24일 자신의 SNS에 "just adult life thoughts of the day ... please let me know where to submit my application pls or my imaginary engagement is in 6 months..."라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에서 엠버는 자신의 나이와 현재 상황을 언급하며 솔직한 이야기를 시작했다. 그는 "나는 34세 싱글 여성이다. 지금쯤이면 결혼해서 아이가 한두 명쯤 있을 줄 알았다"고 운을 뗐다.

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이어 "지금 시점에서 나는 아마 결혼을 하지 않거나 평생 아이를 갖지 않을 수도 있을 것 같다. 하지만 난 괜찮다"고 담담하게 말했다.

주변 친구들의 달라진 삶을 지켜보며 느끼는 복합적인 감정도 털어놨다. 엠버는 "친구들 대부분이 결혼해서 아이가 있고, 나는 이모이면서 대모가 됐다. 그렇게 불릴 수 있어 정말 멋지지만, 난 항상 내 상황에 대해서도 생각하게 된다"고 밝혔다.

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그러면서 현재 연애에 대한 생각도 솔직하게 전했다. 그는 "잘 모르겠다. 난 지금 연애에도 전혀 관심이 없고 신경 쓰지 않는다. 사람이 싫어진 염세주의자처럼 가까이 오지 말았으면 하는 기분"이라고 농담 섞인 말로 웃음을 안겼다.

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그렇다고 앞으로의 가능성까지 닫아둔 것은 아니다. 엠버는 "6개월 뒤에 갑자기 앰버가 '얘들아, 나 결혼해'라고 할지 누가 알겠느냐"며 웃어 보였다. 결혼과 출산에 대한 생각이 언제든 달라질 수 있다는 여지를 남기며 여유로운 태도를 보였다.

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이어 결혼이나 출산 대신 자신만의 방식으로 행복을 찾는 삶에 대해서도 긍정적인 생각을 드러냈다. 엠버는 "멋진 이모로 사는 건 장점이 많다. 선물을 사 들고 나타나 아이들에게 세상에서 가장 멋진 사람이 된 뒤 쿨하게 빠지면 된다. 물론 (아이를) 열망하고 싶을 수도 있겠지만, 그 역시 괜찮다"고 덧붙였다.

특히 아이들을 향한 애정만큼은 남다르다고 강조했다. 그는 "나는 여전히 쿨한 이모나 대모가 되길 원한다. 난 아이를 좋아하고 노는 것도 좋아하고 그들 수준에 맞춰 놀아 줄 수 있다. 난 여전히 많은 에너지를 갖고 있다"며 "그러니 만약 이모나 대모가 필요하면 언제든 말해달라. 난 좋은 대모가 될 수 있다"고 말했다.

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마지막으로 엠버는 과거 자신이 꿈꿨던 미래와 현재의 모습이 다르다고 해서 스스로를 탓할 필요는 없다는 메시지를 전했다. 그는 "어린 시절 엠버의 희망과 꿈이 지금의 엠버에게 죄책감을 줄 필요는 전혀 없다"며 "나는 나만의 사람이고, 너도 너만의 사람이다. 우리 각자의 삶이 있다. 그냥 평생 멋진 이모로 살겠다"고 유쾌하게 마무리했다.

누구나 정해진 시기에 결혼하고 아이를 낳아야 한다는 사회적 통념에서 벗어나, 자신의 속도와 선택을 존중하겠다는 엠버의 솔직한 고백이 공감을 자아내고 있다.