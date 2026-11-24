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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 김새롬이 깜짝 재혼 소식을 알린 가운데, 불과 한 달 전 자신의 유튜브 채널에서 직접 공개했던 '결혼식용 드레스'가 다시 주목받고 있다.

김새롬은 24일 개인 인스타그램 계정에 "2026년 11월 11일 법적 짝꿍이 생겼습니다. 오래도록 마음과 몸 건강히 사랑할게요"라는 글과 함께 프러포즈 당시 촬영한 사진을 올렸다. 혼인신고로 법적 부부의 연을 맺은 지 13일 만에 대중에게 직접 전한 기쁜 소식이다.

갑작스러운 결혼 발표 직후 온라인상에서는 김새롬이 지난달 29일 개인 유튜브 채널 '김새롬'을 통해 선보인 드레스룸 정리 영상이 빠르게 재소환됐다.

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'드레스룸 꿀팁 알려준대서 왔더니.. 본인의 강박증을 탈탈 털고 간 건에 대하여'라는 제목으로 올라온 해당 영상에서 김새롬은 화려한 비즈가 수놓아진 빈티지 롱 드레스를 꺼내 들며 "사실 내 결혼식 때 입으려고 장만한 옷"이라고 밝혔다.

예상치 못한 발언에 제작진이 놀라며 "하객으로 가는 자리냐"고 반문하자, 김새롬은 환한 미소로 "내 결혼식에 입으려고 준비한 것"이라고 답해 촬영장을 술렁이게 했다.

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당시 영상에는 '오해 금지'라는 자막이 덧붙었지만, 결과적으로 실제 결혼을 앞둔 솔직한 고백이었던 셈이다.

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뿐만 아니라 김새롬은 화려한 디자인의 상의 액세서리까지 추가로 꺼내 보이며 "이 아이템 역시 같은 목적이지만 일단 생일파티에 먼저 착용하겠다"고 너스레를 떨었다.

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방송 직후에도 일각에서 결혼 임박설이 조심스럽게 제기됐던 만큼, 11월 11일 실제 혼인신고 소식이 알려지자 누리꾼들은 "이미 한 달 전부터 티를 냈었다", "노골적인 큰그림 스포일러였다"며 뜨거운 축하를 보내고 있다.

김새롬은 2015년 이찬오 셰프와 교제 4개월 만에 결혼했으나 2016년 말 이혼의 아픔을 겪었던 그는 여러 방송에서 가정을 꾸리는 데 열린 마음을 내비쳐 왔으며, 이혼 10년 만에 평생의 동반자를 만나 인생의 새로운 막을 열게 됐다.

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narusi@sportschosun.com