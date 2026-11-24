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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 엄태웅과 발레리나 윤혜진의 딸 지온 양이 영어 실력 앞에서 한없이 작아진 모습으로 웃음을 자아냈다.

윤혜진은 24일 자신의 개인 계정에 "아니 딱해서 미티겠네. 모르는게 약이야"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 미국 LA에서 온 언니, 국제학교에 다니는 동생과 함께 시간을 보내는 지온 양의 모습이 담겼다.

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두 사람이 책상 앞에 나란히 앉아 있는 가운데 교복 차림의 지온 양은 한발짝 떨어진 뒤편에 자리를 잡고 있다. 윤혜진은 이 모습에 '멀게만 느껴지는 그녀의 자리...'라는 자막을 덧붙여 웃음을 안겼다.

영어를 유창하게 사용하는 언니와 동생 사이에서 고개를 푹 숙이고 있던 지온 양은 이내 카메라를 바라보며 해맑은 미소를 지었다. 안경에 치아 교정기를 착용한 모습에서는 어느덧 중학생으로 훌쩍 성장한 지온 양의 근황도 엿볼 수 있다.

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윤혜진은 교재를 펼쳐 든 딸의 모습에 '별안간 듣기평가'라는 자막을 더하며 웃픈 상황을 전했다. 그러면서 윤혜진은 "갠차나 이제부터 하면돼!!!! 아직도 일러(뻥)"라며 "엄마도 고1때부터 영어했는데 지금까지 소통 잘하구 살어!!! 힘내 인마!!!"라고 딸을 향해 유쾌한 위로를 건넸다.

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뮤지컬 배우 김호영도 "해맑다고 생각하는 순간 그 글자가 뜨네"라는 댓글을 남기며 지온 양의 귀여운 모습에 반응했다.

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한편 윤혜진은 지난 2013년 1월 9일 배우 엄태웅과 결혼해 같은 해 6월 18일 딸 지온 양을 품에 안았다. 엄태웅과 지온 양은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 동반 출연해 많은 사랑을 받았다. 당시 아기였던 지온 양은 올해 만 13세가 됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com