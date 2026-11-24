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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 트와이스 정연이 데뷔 11년 만에 배우로 새로운 출발에 나선다. 친언니인 배우 공승연과 한솥밥을 먹게 된 데 이어 본명 유정연을 내걸고 스크린에 데뷔한다.

24일 영화 '신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다' 측은 간호장교로 변신한 정연의 캐릭터 스틸을 공개했다.

공개된 사진 속 정연은 화려한 무대 의상과 메이크업을 벗고 단정한 간호장교로 완벽하게 변신한 모습이다. 깔끔하게 올려 묶은 머리에 한 손에는 환자 차트를 든 채 예리한 눈빛으로 어딘가를 바라보고 있다.

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특히 트와이스 활동 당시 보여줬던 밝고 에너지 넘치는 모습과는 사뭇 다른 차분하고 성숙한 분위기가 눈길을 끈다.

정연이 맡은 역할은 자신의 본명과도 같은 간호장교 유정연이다. 군병원에서 입원 환자들을 돌보는 인물로, 병원에서 벌어지는 기이한 사건들의 실마리를 찾아 나선다.

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생애 첫 정식 연기 도전에 나선 정연은 캐릭터를 완성하기 위해 관련 다큐멘터리까지 찾아보며 열정을 쏟았다. 복장을 갖추는 방법부터 걸음걸이, 수첩과 펜을 챙기는 사소한 동작까지 실제 간호장교의 모습을 연구했다는 후문이다.

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민진기 감독 역시 정연이 간호장교 특유의 단단한 면모를 살리는 것은 물론 동료 배우들과도 좋은 호흡을 보여줬다며 "감독으로서 유정연 배우의 연기에 150% 만족한다"고 극찬했다.

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앞서 정연은 지난 6월 친언니 공승연과 함께 출연한 유튜브 영상에서 첫 연기 도전이 두렵고 어려웠지만 그만큼 뿌듯함과 성취감도 컸다고 털어놓은 바 있다.

1996년생으로 올해 30세인 정연은 2015년 트와이스 멤버로 데뷔해 'CHEER UP', 'TT', 'LIKEY', 'What is Love?', 'Feel Special' 등 수많은 히트곡으로 글로벌 인기를 누렸다.

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지난 8월에는 오랜 시간 몸담았던 JYP엔터테인먼트를 떠나 친언니 공승연이 소속된 바로엔터테인먼트에 새 둥지를 틀었다. 가수에 이어 배우로까지 활동 영역을 넓힌 정연이 언니 공승연의 뒤를 이어 연기자로서도 존재감을 드러낼 수 있을지 관심이 집중된다.

한편 오는 12월 30일 개봉하는 '신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다'는 달콤한 휴식을 꿈꾸며 군병원에 입원한 신병들이 병원에 얽힌 끔찍한 소문과 마주하면서 그 비밀을 파헤치는 이야기를 그린다. 인기 드라마 '신병' 시리즈의 스핀오프 작품으로 김민호, 류경수, 남태우, 김요한 등이 출연한다.

olzllovely@sportschosun.com