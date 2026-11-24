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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 양홍원과 모델 출신 원현주가 결국 파경을 맞았다.

24일 원현주는 자신의 SNS를 통해 "제 근황을 궁금해하시고 안부를 물어봐 주신 분들께 조심스럽게 말씀드린다"며 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료하였다"고 밝혔다.

이어 "개인적인 일인 만큼 자세한 이야기는 드리기 어려운 점 너그러이 이해해 주시면 감사하겠다"고 덧붙였다.

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마지막으로 원현주는 "앞으로도 평소처럼 일상을 보내며 종종 소식을 전하겠다. 따뜻한 마음으로 안부를 물어봐 주신 분들께 진심으로 감사드린다"고 전했다.

앞서 양홍원은 지난달 모델 출신 원현주와 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 하지만 결혼식을 올린 지 불과 닷새 만에 불륜 의혹에 휩싸이며 논란이 불거졌다. 양홍원의 지인이라고 주장한 A씨가 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다고 폭로하면서 파장이 일었다.

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이에 양홍자의 소속사 AP알케미는 모텔에 동행한 사실 자체는 인정하면서도 불륜 의혹에 대해서는 선을 그었다. 당시 양홍원이 만취한 상태였으며, 잠을 자기 위해 모텔로 이동했을 뿐 객실 안에서 애정 행위는 없었다는 입장이었다.

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폭로에 나섰던 A씨 역시 이후 "불륜 장면을 직접 목격하지 못했다"고 밝혔다. 또한 양홍원에게 30만 원을 빌리려다 소속사 측과 갈등이 생겼고, 이 과정에서 폭로를 하게 됐다는 취지로 설명했다.

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결혼 직후 불거진 각종 의혹과 논란 끝에 결국 두 사람이 이혼 절차를 밟게 됐다는 소식이 전해지면서 관심이 집중되고 있다.

다음은 원현주 입장문 전문

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안녕하세요. 원현주입니다.

제 근황을 궁금해하시고 안부를 물어봐 주신 분들께 조심스럽게 말씀드립니다. 현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료하였습니다.

개인적인 일인 만큼 자세한 이야기는 드리기 어려운 점 너그러이 이해해 주시면 감사하겠습니다.

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저는 앞으로도 평소처럼 일상을 보내며 종종 소식을 전하겠습니다.

따뜻한 마음으로 안부를 물어봐 주신 분들께 진심으로 감사드립니다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com