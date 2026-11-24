사진=성시경 유튜브 캡쳐

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[스포츠조선 김영록 기자] "연애는 나 혼자만의 추억이 아니다. 그 사람이 상처받을 수도 있다. 참 너무하신다."

20대 시절 성시경의 단호한 항변이다. 까칠함의 대명사로 불리던 청년 가수는 자신의 연애사를 묻는 질문에 정색하며 '사생활 보호'를 강조했다.

이제 20년이 흘렀다. 47세가 된 성시경은 이제 가수보다 방송인이라는 수식어가 더 익숙할 만큼 다양한 예능 프로그램을 거쳤다. 그사이 달라진 건 입담만이 아니다.

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최근 성시경은 자신의 유튜브 채널에 그룹 있지(ITZY) 채령을 초대했다. 2001년생인 채령은 올해 26세. 성시경과는 21살 차이다.

이날 성시경은 채령과 함께 자리한 매니저를 바라보며 "되게 안전한 느낌? 약간 속상하다. 나도 결혼 안 한 남자인데 너무 타깃에서 벗어나 있다"고 말했다. 자신을 이성으로 경계하지 않는 매니저의 반응이 속상하다는 것.

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나이 차이만 문제가 아니다. 성시경의 유튜브 채널은 구독자 236만명을 보유한 공개 콘텐츠다. 채령은 초대받은 게스트이고, 성시경은 대화를 주도하는 진행자다. 21살의 나이 차이에 같은 분야 대선배라는 위치까지 더해졌다. 불쾌감을 드러내기는커녕 정색 한 번 하기도 쉽지 않은 자리다.

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음주를 곁들인 솔직한 토크쇼라고 해서 모든 질문이 허용되는 건 아니다. 같은 여성이고 채령과 비슷한 세대인 이영지의 '차린건 쥐뿔도 없지만'과도 결이 다를 수밖에 없다.

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하지만 성시경은 멈추지 않았다. 아이돌과의 대화에는 제약이 많다며 이상형과 연애 이야기를 꺼내기 어렵다는 점을 언급했다. 채령이 "그런 질문은 처음 받아본다"고 하자, 과거 슈퍼주니어 규현에게 비슷한 질문을 했다가 분위기가 좋지 않았던 경험까지 털어놨다.

그러면서도 "난 그런 얘기를 계속 건드려보고 싶다"고 했다. "그런 믿음의 공간이라는 게 이해를 하고 싶지도 않고 안 된다"는 말도 덧붙였다.

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성시경의 이런 화법이 처음은 아니다. 지난달에는 엔믹스 설윤에게도 연애 농담을 던졌다. 캠핑에 가서 고기를 구워 먹고 싶다는 2004년생 설윤에게 "고기 구워줄 남자친구가 있는 거구나?"라고 물은 것.

설윤은 양팔로 크게 엑스(X) 표시를 할만큼 당황한 기색이 역력했다. 악의 없는 가벼운 질문이겠지만, 상대가 곤란할 거란 걸 모를 리도 없다.

20년 사이 성시경은 달라졌다. '1박 2일', '수요미식회', '비정상회담' 등을 거치며 발라드 가수에서 예능 MC로 영역을 넓혔다. 특히 신동엽과 호흡을 맞춘 '마녀사냥', '성+인물' 등을 통해 수위 높은 성인 토크에도 익숙해졌다. 술과 함께 선을 넘나드는 입담은 어느덧 MC 성시경의 전매특허가 됐다.

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더욱 아이러니한 건 성시경의 내로남불(내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜)이다.

2007년 MBC '황금어장-무릎팍도사'에 출연한 성시경은 전 국민이 지켜보는 국민 예능, 거침없는 압박 진행으로 유명한 강호동 앞에서도 물러서지 않았다. "그 사람이 상처를 받을 수도 있다. 말하기 불편한 얘기는 안 하게 해달라"며 선을 그었다.

당시 성시경은 28세였다. 스스로는 밝히기 싫었던 연애 이야기, 지키고 싶었던 사생활의 경계가 20년 넘게 어린 후배들에겐 가볍고 편안한 화제일리가 있나. 하물며 연애 자체가 터부시되는 아이돌이다. 단순한 사생활 토크 이상의 부담일 수 있다.

세월이 성시경을 변하게 한 걸까. 아니면 방송의 재미를 좇다 보니 자신이 과거 그토록 싫어했던 말의 무게를 잊은 걸까.

솔직함은 면죄부가 아니다. 알면서도 반복해서 건드리는 무례함까지 방송의 재미나 거침없는 입담으로 포장해선 안된다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com