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[스포츠조선 조민정 기자] 래퍼 양홍원과 모델 출신 원현주가 결혼식을 올린 지 불과 37일 만에 파경 소식을 전한 가운데 이혼 발표 하루 전 양홍원이 남긴 의미심장 글에도 이목이 쏠리는 양상이다.

원현주는 24일 자신의 개인 계정을 통해 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다"고 밝혔다. 이어 개인적인 일인 만큼 자세한 사정을 밝히기 어려운 점에 대해 양해를 구하며 "전 앞으로도 평소처럼 일상을 보내며 종종 소식 전하겠다. 따뜻한 마음으로 안부를 물어봐 주신 분들께 진심으로 감사드린다"고 전했다.

이가운데 원현주의 이혼 발표 불과 하루 전 양홍원이 SNS에 남긴 장문의 글이 다시금 주목받고 있다.

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양홍원은 지난 23일 자신의 직업에 대한 자부심과 아버지를 향한 마음 등을 담은 글을 게재했다. 당시 그는 대중이 자신의 마음을 아직 알지 못한다고 토로하며 복잡한 심경을 내비쳤다.

양홍원은 "아버지가 되려고 죽여놨던 색기도 곧 되살아나리라 믿는다"고 적었다. 이전보다 더 많은 사람을 만나겠다는 뜻을 밝히기도 했다.

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별다른 설명 없이 의미심장한 발언을 남겼던 양홍원. 하루 만에 원현주가 직접 이혼 절차를 밟고 있다는 사실을 밝히면서 양홍원이 남긴 글의 배경에도 관심이 쏠린다.

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앞서 양홍원과 원현주는 2017년부터 교제해 2023년 혼인신고를 마쳤고 이듬해 11월 딸을 품에 안았다. 이후 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 통해 가족의 일상을 공개하며 많은 응원을 받았다.

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두 사람은 지난달 18일 뒤늦게 결혼식을 올렸으나 닷새 만에 양홍원의 불륜 의혹이 불거졌다. 양홍원의 지인이라고 주장한 A씨가 양홍원이 결혼식 전 다른 여성과 모텔에 동행했다고 폭로한 것. 이에 양홍원의 소속사 AP알케미는 모텔에 동행한 사실은 인정하면서도 객실 내에서 애정 행위는 없었다고 반박했다. 양홍원과 동행 여성은 폭로자를 상대로 법적 대응에 나섰고 이후 A씨 역시 불륜 장면을 직접 목격하지 못했다는 취지의 입장을 밝히고 원현주에게 사과했다.

그러나 논란 이후 두 사람은 서로의 SNS 계정을 언팔로우했고 원현주는 기존 게시물을 삭제하거나 비공개 처리했다. 최근 원현주가 SNS 활동을 재개한 뒤에도 양홍원의 모습은 찾아볼 수 없어 두 사람의 관계를 둘러싼 추측이 이어졌다.

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결국 원현주가 직접 이혼 소식을 전하면서 두 사람은 오랜 연애와 결혼 생활에 마침표를 찍는 수순에 들어갔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com