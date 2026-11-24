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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 임지연(36)과 이도현(31)이 3년 넘게 이어온 공개 열애에 마침표를 찍었다. 군 복무 기간에도 굳건한 애정전선을 자랑했던 두 사람의 결별 소식에 안타까움을 자아내고 있다.

24일 마이데일리는 임지연과 이도현이 최근 연인 관계를 정리했다고 보도했다. 보도에 따르면 두 사람은 바쁜 스케줄로 인해 만남이 줄어들었고, 결국 연예계 좋은 선후배로 남기로 했다.

임지연과 이도현은 지난 2022년 공개된 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'를 통해 인연을 맺었다. 당시 임지연은 학교폭력 가해자 박연진 역을, 이도현은 문동은(송혜교 분)의 복수를 돕는 주여정 역을 맡아 열연했다.

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극 중에서는 대립하는 인물이었지만 현실에서는 연인으로 발전했다. 두 사람은 드라마 촬영을 마친 뒤 워크숍을 계기로 가까워진 것으로 알려졌다.

이후 2023년 4월 1일 데이트 사진이 공개되며 열애설에 휩싸였고, 양측 소속사는 좋은 감정을 갖고 조심스럽게 알아가는 단계라며 교제 사실을 인정했다. 만우절에 탄생한 5살 차 연상연하 스타 커플이라는 점에서도 뜨거운 관심을 받았다.

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특히 두 사람은 열애 인정 불과 4개월 만에 군백기를 맞았다. 이도현이 2023년 8월 공군 군악대로 입대하면서 임지연은 '곰신'이 됐다. 이후 이도현의 휴가 기간 함께 브런치 데이트를 즐기는 모습이 포착되는 등 변함없는 애정을 과시했다.

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이도현은 군 복무 중이던 2024년 5월 제60회 백상예술대상에서 영화 '파묘'로 영화 부문 남자 신인상을 수상한 뒤 "그리고 지연아 너무 고맙다"라고 공개적으로 애정을 표현해 뜨거운 환호를 받기도 했다.

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임지연 역시 같은 해 8월 영화 '리볼버' 관련 인터뷰에서 이도현에 대해 "서로 응원을 많이 해주고 많이 의지한다"며 애틋한 마음을 드러냈다. 공개 열애에 대해서도 "걸렸는데 어떡하나"라며 솔직하고 털털한 면모를 보였다.

지난해 5월 이도현이 만기 전역하면서 두 사람은 약 1년 9개월의 군백기까지 무사히 극복했다.

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올해 7월에는 두 사람이 함께 골프장을 찾았다는 목격담까지 전해졌다. 당시 목격자는 두 사람이 다정한 모습을 보였다고 전해 화제를 모았다. 그러나 공개 열애 4년 차에 접어든 두 사람은 결국 각자의 길을 걷게 됐다.

한편 임지연은 올해 SBS 드라마 '멋진 신세계'로 시청자들과 만났으며, 차기작으로 드라마 '얼라이크(Alike)' 출연을 확정했다. 이도현은 전역 후 복귀작인 넷플릭스 시리즈 '그랜드 갤럭시 호텔' 촬영을 마쳤다.

olzllovely@sportschosun.com