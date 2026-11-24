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[스포츠조선 김수현기자] 가수 조권의 첫사랑으로 이름을 알린 홍재경 아나운서가 오는 12월 백년가약을 맺는다.

24일 홍재경 아나운서는 자신의 SNS를 통해 "항상 열심히 일하는 모습만 보여드리다가 드디어 제 공간에서 늘 응원해 주신 분들께 따뜻한 소식을 전하게 되어 마음이 설렌다"라며 결혼 소식을 직접 발표했다. 이날 스포티비뉴스 보도에 따르면 예비신랑은 훈남 사업가로 알려졌다.

그는 "다가오는 12월, 가족과 친지, 가까운 지인들을 모시고 예식을 올릴 예정"이라며 "평소 저를 응원해 주시고 아껴주시는 많은 분을 모두 모시고 감사한 마음을 전하고 싶었지만 한정된 자리로 그러지 못하게 되어 죄송한 마음이 크다"고 밝혔다.

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이어 "혹여 부담을 드릴까 염려스러운 마음에 미처 소식을 전하지 못한 분도 계신다"며 "너른 마음으로 이해해 주시고 따뜻한 축복을 보내 주신다면 그 마음만으로도 감사히 잘 살겠다. 축하해 주셔서 진심으로 감사하다"고 소감을 전했다.

한편 이화여자대학교 법학과 출신인 홍재경은 과거 KBS2 예능 프로그램 '달콤한 밤'에 그룹 2AM 조권의 초등학교 동창이자 첫사랑으로 출연해 대중에 얼굴을 알렸다. 이후 2013년 JTBC 기상캐스터로 방송계에 입문했으며, 2020년 말 SBS스포츠를 떠난 뒤 프리랜서 방송인으로 활동을 이어가고 있다.

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이하 홍재경 아나운서 SNS 글 전문

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항상 열심히 일하는 모습만 보여드리다가 드디어..! 제 공간에서 늘 응원해주신 분께 따뜻한 소식을 전하게 되어 마음이 설렙니다??

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다가오는 12월, 가족과 친지, 가까운 지인들을 모시고 예식을 올릴 예정입니다

평소 저를 응원해 주시고 아껴주시는 많은 분을 모두 모시고 감사한 마음을 전하고 싶었지만 한정된 자리로 그러지 못하게 되어 죄송한 마음이 큽니다.

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혹여 부담을 드릴까 염려스러운 마음에 미처 소식을 전하지 못한 분도 계십니다

너른 마음으로 이해해 주시고, 따뜻한 축복을 보내 주신다면 그 마음만으로도 감사히 잘 살겠습니다!

축하해 주셔서 진심으로 감사합니다