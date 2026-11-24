이미지 출처='돌돌하'

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[스포츠조선 김소형 기자] '솔로지옥3' 출신 이관희·유시은 커플이 윤하정 결혼식 '민폐 하객' 의혹에 휩싸인 가운데, 과거 윤하정과 만났던 청첩장 모임 영상까지 재조명되고 있다.

윤하정은 지난 23일 자신의 유튜브 채널 '돌돌하'에서 결혼식 후일담을 공개하며 자신의 결혼식을 예행연습처럼 여긴 커플 하객이 있었다고 폭로했다. 해당 커플이 신랑·신부 입장 전 버진로드를 걷고 주례대 앞에서 혼인서약서를 살펴보며 결혼식 상황극을 했다는 것이다. 윤하정은 가족과 신랑까지 이 모습을 보고 의아해했다고 전했지만, 문제의 하객을 직접 지목하지는 않았다.

이후 온라인에서는 지난달 16일 결혼식 참석 브이로그를 공개했던 이관희·유시은 커플이 당사자가 아니냐는 추측이 제기됐다. 영상에는 두 사람이 결혼식 행진곡을 부르며 버진로드를 걷고, 이관희가 주례대 앞에서 신랑 인사 상황극을 하거나 버진로드에서 춤을 추는 모습이 담겼다. 논란이 확산하자 해당 영상은 삭제됐다.

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이와 함께 지난 9월 공개된 청첩장 모임 영상도 다시 화제가 되고 있다. 당시 윤하정은 모바일 청첩장을 받은 이관희가 "싸가지 없이 모바일로 틱 보내냐"고 연락해 별도의 모임을 갖게 됐다고 밝혔다. 이관희는 윤하정에게 "얼굴이 좀 아줌마 느낌이 난다"고 농담하는가 하면 '솔로지옥3' 당시 두 사람의 러브라인과 윤하정이 자신을 선택했던 장면을 거듭 언급했다.

유시은 역시 과거 방송에서 윤하정의 모습이 가장 예뻤다고 맞장구쳤고, 윤하정은 "잊어주세요. 거의 4년 전이다"라며 웃어넘겼다. 당시 윤하정은 이관희의 농담을 받아치며 "전 괜찮아요. 이제 화도 안 남"이라는 댓글을 남기기도 했다.

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한편 세 사람은 2023년 방송된 넷플릭스 '솔로지옥3'에서 인연을 맺었다. 윤하정은 당시 이관희를 최종 선택했지만 이관희는 최혜선을, 유시은은 최민우를 각각 선택했다. 이후 이관희와 유시은은 현실 연인으로 발전해 올해 7월 공개 연애를 시작했다. 윤하정은 지난달 11일 1000일 넘게 교제한 비연예인 연인과 결혼식을 올렸다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com