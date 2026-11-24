사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] 병역법 위반 혐의로 유죄 판결을 받은 그룹 위너 멤버 송민호가 이달 말 재소집 절차를 밟고 다시 사회복무요원 근무지로 향한다.

병무청은 24일 송민호의 재소집에 필요한 제반 행정 절차를 마무리하고 재복무 기간과 근무 기관 지정을 끝마쳤다.

앞서 병무청은 지난 10월 16일 송민호가 1심 재판에서 유죄를 선고받으면서 재복무 대상이 됐다고 발표한 바 있다.

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다만 아직 송민호 측에 최종 재복무 확정 통지서가 정식 전달되지는 않은 상태로 파악됐다.

부실 복무나 병역 특례 취소 등의 사유로 군 복무를 다시 이행한 연예인은 싸이, 이재진, 손헌수, 천명훈, 강현수 등이 있다.

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하지만 이들은 기존 복무 기간 전체가 무효 처리되어 현역(또는 보충역)으로 처음부터 다시 복무한 형태이며, 송민호와 같이 소집해제 후 병역법 위반 유죄 판결에 따라 무단 이탈한 일수만큼 재복무한 사례는 처음이다.

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송민호는 지난 2023년 3월부터 2024년 12월까지 서울 마포구 시설관리공단에서 사회복무요원으로 복무하는 동안 전체 출근일 약 430일 가운데 102일을 무단으로 결근한 혐의(병역법 위반)로 재판에 넘겨졌다.

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지난 4월 21일 서울서부지방법원에서 진행된 첫 공판에서 검찰은 송민호에게 징역 1년 6개월을 구형했다.

당시 법정에 선 송민호는 "모든 분께 진심으로 사죄드린다"며 "현재 공황장애 치료를 성실히 받고 있다. 건강을 되찾아 재복무할 기회가 주어진다면 끝까지 책임감 있게 복무를 마치고 싶다"고 선처를 호소했다.

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이후 10월 1일 열린 1심 선고 공판에서 재판부는 송민호에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다.

재판부는 "병역은 모든 국민이 성실히 이행해야 할 기본 의무이며 사회복무요원 역시 예외일 수 없다"며 사안의 무게를 짚으면서도, 피고인이 공소사실을 전부 인정하고 남은 복무 기간 성실히 의무를 다하겠다고 다짐한 점 등을 양형에 반영했다고 설명했다.

선고 직후 취재진 앞에 선 송민호는 "깊이 반성하고 매일 후회했다. 아껴주셨던 분들께 죄송한 마음뿐이며 어떤 변명도 할 수 없다"며 고개를 숙였다.

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이어 같은 달 9일 자신의 SNS에 올린 자필 사과문을 통해서도 "많은 분께 심려를 끼쳐 진심으로 사과드린다. 늦게 입장을 전하게 되어 송구하다"고 밝혔다.

그러면서 "성실히 병역 의무를 수행 중인 청년들과 팬 여러분께 큰 실망을 드려 죄송하다. 부끄럽고 어리석었던 과거의 선택을 피하지 않고 반성하며, 앞으로 주어진 절차와 의무를 끝까지 성실히 이행하겠다"고 거듭 다짐했다.

narusi@sportschosun.com