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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 심진화가 조혜련의 혹독한 관리 아래 최근 체중 5kg을 추가 감량한 것으로 전해졌다.

24일 방송된 MBC 표준FM '여성시대 양희은, 김일중입니다'에는 연극 '미안해 아빠'에 출연하는 조혜련과 서경석이 게스트로 출연했다.

이날 두 사람은 과거 MBC 코미디 '오늘은 좋은 날'의 인기 코너 '울 엄마' 이후 30년 만에 연기 호흡을 맞추게 된 소감을 밝혔다.

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조혜련은 "그동안 거의 단가가 맞지 않아 함께 일한 적이 없다"며 특유의 입담을 뽐내 웃음을 자아냈다. 서경석은 "그동안 서로 스쳐 지나간 적은 있었지만 제대로 함께하는 건 30년 만이다. 깜짝 놀랐다"고 말했다.

이번 연극에서도 서경석과 모자 관계로 출연한다는 조혜련은 "나는 할머니로 올라갔고, 경석이는 지긋한 아빠가 됐다"고 설명했다.

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이어 "극 중 아들과 딸도 나온다. 김경아, 심진화, 김미려가 딸 역할로 출연한다"며 "내가 다이어트를 하라고 해서 심진화는 5kg이 날아갔다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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김일중이 "세 사람이 같은 역할을 맡는 만큼 체형도 비슷해야 하기 때문이냐"고 묻자 조혜련은 "이런 식으로 가면 아동 비만이 되기 때문에 정신 차리라고 해서 혹독하게 관리하고 있다"고 너스레를 떨었다.

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그러면서 조혜련은 "연기는 다 잘한다"며 후배들을 향한 칭찬을 덧붙였다.

한편 심진화는 2011년 김원효와 결혼한 뒤 체중이 급격히 늘면서 여러 차례 다이어트와 요요 현상을 반복했다고 밝힌 바 있다.

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지난달 유튜브 채널 '롤링썬더'에 출연했을 당시에는 "체중이 약 20kg씩 왔다 갔다 하는 일을 4~5번 정도 겪었다"고 털어놨다. 이어 "결혼 후 28kg이 쪘다가 22kg을 뺐다. 그러다 다시 24kg이 쪘고, 또 20kg을 빼고 찌기를 반복했다"며 "현재는 10kg을 뺀 상태지만 아직 10kg이 남았다. 유지하느라 안간힘을 쓰고 있다"고 고백했다.