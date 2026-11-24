사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] "그날 대리만 부르면 될 것을."

포토라인에서 쏟아낸 눈물과 거듭된 사과, 줄줄이 이어지는 프로그램 하차와 광고 위약금까지. 결국 대리운전 한 번이면 피할 수 있었던 참사였다.

개그맨 김대범은 24일 자신의 SNS에 경찰 조사 전 취재진 앞에서 눈물을 보인 고경표의 사진과 함께 "그날 대리만 부르면 될 것을"이라고 썼다.

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이어 "이렇게 사과하고 경찰서 출석하고 기자들 앞에서 울며 사과하고 방영 예정이던 모든 프로그램에서 하차해야 되고 계약됐던 광고들 위약금 물어줘야 되고"라며 음주운전 이후 고경표가 감당해야 할 후폭풍을 짚었다.

고경표는 지난 14일 새벽 서울 마포구 동교동 인근에서 음주운전을 하다 작업 중이던 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 0.150%. 면허 취소 기준인 0.08%를 훌쩍 넘는 만취 상태였다.

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더욱 뼈아픈 건 고경표가 과거 도로교통공단 교통사고 예방 홍보대사로 활동했다는 사실. 교통안전의 중요성을 알리던 얼굴이 정작 음주운전으로 사고를 냈다는 점에서 대중의 실망감도 컸다.

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사고 9일 만인 23일, 고경표는 피의자 신분으로 경찰에 출석했다. 취재진 앞에 선 그는 "그동안 여러분께 많은 사랑을 받았는데 정말 무책임했다. 따로 소명할 것이 없다. 내가 저지른 잘못에 대해서는 경찰 조사에서 다 말씀드리겠다"고 고개를 숙였다.

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피해자를 직접 만나 사과했다는 사실도 밝혔다. "오히려 저를 걱정해주셨다. 다시 한번 죄송하다"며 울먹였다. 3분여간 이어진 입장 표명에서 '죄송하다'는 말만 9차례 반복할 만큼 고개를 들지 못했다.

1시간 40분가량 경찰 조사를 받고 나온 뒤에도 사과는 이어졌다. 출연했거나 출연 예정이던 프로그램 제작진을 향해 "제가 되돌릴 수 없는 무책임한 모습을 보였다"며 말을 잇지 못했고, 팬들에게도 "보내주신 관심과 응원을 이런 식으로 돌려드리게 돼 정말 죄송하다"고 거듭 사과했다.

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경찰 조사에서 고경표는 음주운전 등 관련 혐의를 모두 인정했다. 피해자와의 합의는 아직 이뤄지지 않은 상태다. 다만 뉴스1 보도에 따르면 피해자는 병원에 가지 않았고, 스스로 아프지 않다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 고경표가 사고 직후 차량을 세우고 피해자에게 사과한 뒤 경찰을 기다리는 등 구호 조치를 한 만큼 뺑소니 혐의는 적용되지 않을 전망.

그러나 사고의 후폭풍은 이미 방송가를 덮쳤다. 고경표가 출연했거나 출연 예정이던 MBC '놀면 뭐하니?', tvN '식스센스: B사이드', tvN '놀라운 토요일', '대탈출: 도시괴담', '보검 매직컬2' 등은 그의 출연 분량을 최소화하는 방향으로 재편집해 방송하고 있다. 예정됐던 팬미팅도 취소됐다.

김대범은 2004년 KBS 공채 개그맨 19기로 데뷔했다. 2010년 배우로 데뷔한 고경표보다 방송계 선배다. 나이로는 11살 차이, 데뷔 시기로는 6년 차이다.

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선배의 짧은 한마디는 그래서 더 묵직하다. 음주운전 이후 쏟아지는 사과도, 경찰 조사도, 방송가의 손절도 이미 벌어진 일을 되돌리지는 못한다. 그날 대리운전을 택하지 않은 선택, 고경표는 너무 많은 것을 한꺼번에 잃어버렸다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com