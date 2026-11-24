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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이도현과 임지연이 공개 열애 3년 7개월 만에 결별한 가운데, 과거 두 사람의 다정했던 데이트 목격담부터 결혼설까지 다시 주목받고 있다.

이도현 소속사 YH엔터테인먼트 관계자는 24일 "두 사람이 최근 결별한 것이 맞다. 서로를 응원하며 좋은 동료로 남기로 했다"고 밝혔다.

임지연 소속사 아티스트컴퍼니 측 역시 "두 사람은 최근 결별한 것이 맞으며, 서로의 앞날을 응원하는 좋은 동료로 남기로 했다"며 "배우의 사생활인 만큼 구체적인 결별 사유나 시기 등은 확인해 드리기 어려운 점 너른 양해 부탁드린다"고 전했다.

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이로써 두 사람은 지난 2023년 4월 열애 사실을 공식 인정한 이후 약 3년 7개월 만에 공개 열애에 마침표를 찍게 됐다. 두 사람은 넷플릭스 '더 글로리' 작품을 통해 인연을 맺은 뒤 연예계 대표 공개 커플로 사랑받았기에 갑작스러운 결별 소식에 대중의 관심이 쏠리고 있다.

특히 결별 소식이 전해지면서 불과 몇 달 전까지 이어졌던 두 사람의 목격담도 재조명되고 있다. 지난 7월까지만 해도 함께 골프를 즐기는 모습이 목격되며 변함없는 애정을 과시했기 때문.

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당시 한 온라인 커뮤니티에는 골프장에서 임지연과 이도현을 목격했다는 글이 올라왔다. 작성자는 두 사람이 함께 골프를 치러 온 것 같았다며 "두 분이서 아주 알콩달콩하더라고"라고 전했다. 해당 목격담은 여러 매체를 통해 보도되며 화제를 모았다.

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두 사람을 둘러싼 결혼설도 다시 관심을 받고 있다. 지난 2월에는 임지연이 유명 웨딩플래너의 SNS 계정을 팔로우한 사실이 알려지면서 일각에서 결혼설이 제기되기도 했다. 다만 해당 계정은 현재 임지연의 팔로잉 목록에서 삭제됐으며, 실제 결혼 준비와 관련된 공식적인 발표나 확인은 없었다. 결국 당시 결혼설은 별다른 사실 확인 없이 해프닝으로 마무리됐다.

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한편 1995년생인 이도현은 넷플릭스 새 시리즈 '그랜드 갤럭시 호텔' 공개를 앞두고 있다. 영화 '우리 태양을 흔들자', '남벌' 등을 통해서도 관객들과 만날 예정이다. 1990년생인 임지연은 tvN 새 드라마 '얼라이크'를 차기작으로 확정하고 활동을 이어갈 계획이다.