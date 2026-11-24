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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김희애가 촬영 후 뒤풀이 없이 곧바로 헤어지는 요즘 현장 분위기에 서운함을 드러냈다.

24일 유튜브 채널 'W KOREA'에는 '배우 김희애가 늘 챙겨 다니는 아이템은? 인마이백으로 알아보는 김희애의 최신 근황'이라는 제목으로 영상이 게재됐다.

영상에서 김희애는 평소 가방 안에 넣어 다니는 다양한 아이템을 소개했다. 가장 먼저 영어 학습지와 대본을 꺼낸 그는 "시간이 아깝다. 왔다 갔다 하는 이동 시간이 많아서 공부하는 책과 대본을 들고 다닌다"고 설명했다.

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현재 촬영 중인 드라마 '골드디거'에 대해서는 "이제 막바지다. 한 달 반 정도 남았다"며 근황을 전했다.

이어 "많은 배우가 공감할 텐데 좋은 대본을 만나는 것은 정말 운이 좋은 일"이라며 "너무 재미있었다. 대본을 10부까지 받았는데 다음 회가 왜 안 나오나 궁금해했다"고 작품을 향한 애정을 드러냈다.

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그러면서 "모든 스태프도 마찬가지다. 마지막 11, 12부도 우리가 기대한 만큼 잘 마무리해 주셨으면 좋겠다"고 기대감을 나타냈다.

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이어 김희애는 주얼리가 담긴 파우치를 꺼냈다. 그는 "급하게 나오면 액세서리가 필요할 때가 있다. 촬영이 끝난 뒤 무언가를 먹으러 가거나 뒤풀이할 때 착용하지 않으면 허전해서 넣어봤다"며 "반지와 귀걸이도 만약을 대비해 가지고 다닌다"고 설명했다.

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김희애는 "어떨 때는 더 많이 넣고 다니는데 오늘은 안 먹을 것 같다"며 주변 스태프들을 바라봤다. 이어 "요즘은 촬영이 끝나면 막 헤어지더라. 왜 그러는 거냐. 사람들이 정이 없다"고 뒤풀이가 사라진 현장 분위기에 아쉬움을 드러내 웃음을 자아냈다.