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[스포츠조선 정안지 기자]가수 겸 배우 육성재가 새 드라마 첫 방송을 앞두고 부상 소식을 전했다.

24일 육성재는 자신의 SNS를 통해 "내일 '나인투식스' 첫 방송과 제작발표회를 기다려주시는 분들께 아쉬운 소식을 전해드려야 할 것 같다"라며 글을 올렸다.

육성재는 "집에서 휴식 중 기립성저혈압으로 인해 넘어지면서 턱을 다쳐 봉합 치료를 받게 됐다"라면서 부상 소식을 전했다.

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이어 "그래서 내일 제작발표회에는 부득이하게 마스크를 착용하고 참석해야 할 것 같다"라며 "와주시는 기자님들 그리고 기다려주시는 팬분들께 죄송한 마음 전하며 양해도 부탁드리겠다"라고 덧붙였다.

오는 25일 목동 SBS에서 드라마 '나인 투 식스' 제작발표회가 진행된다. 이 자리에는 연출을 맡은 이형민 감독, 배우 박민영, 육성재, 고수가 참석한다.

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'나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가, 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 온앤오프 워러밸 로맨스로, 25일 오후 9시 첫 방송된다.

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anjee85@sportschosun.com