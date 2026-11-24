Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 쥬얼리 출신 조민아가 아버지와 전남편의 빚을 떠안으며 쉼 없이 책임져야 했던 삶을 돌아봤다.

24일 '여성동아' 유튜브 채널에는 '쥬얼리 조민아, '이달의 보험왕'만 28번! | 서인영과 재회부터 보험업계에 뛰어들기까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

현재 보험설계사로 활발히 활동 중인 그는 "28번 보험왕에 빛나는 조하랑(본명)이자 쥬얼리 멤버 조민아"라며 자신을 소개했다.

Advertisement

그는 "쥬얼리 시절 조민아와 지금의 조하랑이 만난다면?"이라는 질문이 나오자, "쥬얼리 시절 조민아는 순수했고 마음이 많이 다쳤던 것 같다. 기대가 커서 실망이 큰 부분이 많았고, 연예계의 화려한 이면에 그렇지 못한 모습을 감내하기엔 어려웠다"라고 떠올렸다.

이어 "사람들에게 계속 밝아 보여야 한다는 강박이 있었다. 하지만 (현재는) 많은 걸 겪고 '그러려니'라고 하는 마음이 생겼다"라며, "그때의 제게 말하고 싶은 건 '살아 보니 현재가 제일 아름답더라'라는 거다. 어차피 돌아갈 수 없는 과거고 아직 오지 않은 미래면 지금 할 수 있는 걸 최대한 즐기라고 하고 싶다"라고 말했다.

Advertisement

또한 조민아는 "40살이 넘어서도 계속 책임을 지는 삶을 살고 있다. 아빠 빚만 갚으면 끝날 줄 알았는데 전남편 빚을 떠안게 될지 누가 알았겠나. 인생은 모르는 거다. 너무 해결해야 한다고만 생각하니 저를 챙기지 못했다. 이렇게 살 줄 그땐 몰랐을 거다. 쥬얼리 조민아가 현재 나에게 해주고 싶은 말은 이거다. '그 풍파가 아픔만으로 자리 잡진 않았으니 언니 만을 위해 살아'"라고 덧붙였다.

Advertisement

한편 조민아는 2002년 쥬얼리 멤버로 데뷔했으며 '니가 참 좋아', 'Tonight', 'Super Star' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 팀 탈퇴 후 베이커리 가게를 운영하는 등 다양한 분야에서 활동했다. 2020년 비연예인과 결혼해 슬하에 아들 한 명을 뒀지만 2022년 이혼, 현재 아들을 홀로 양육 중이다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com