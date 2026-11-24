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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 고소영이 몸무게 49kg을 공개하며 자신만의 몸매 관리 철학을 밝혔다.

24일 유튜브 채널 '고소영'에는 "원조 패셔니스타 고소영의 2026 겨울 패션"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 다양한 의상을 착용해 보던 고소영은 "요즘 관리하니까 옷 핏이 살아나서 다 잘 어울린다"라며 만족스러운 미소를 지었다.

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현재 몸무게는 49kg이라고. 앞서 고소영은 다이어트를 선언한 뒤 운동과 식단 관리를 병행해 체중을 51kg에서 48kg까지 감량했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

고소영은 "사실 숫자가 중요한 건 아니다. 제일 중요한 건 내가 얼마를 뺐느냐가 아니라 내 몸에서 뭐가 빠져나갔는지가 중요한 포인트"라고 강조했다.

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그는 "나도 어렸을 때는 몸무게 숫자만 되게 집착했다"라며 "몸무게는 말 그대로 몸 전체의 무게다. 그런데 그보다 내 몸속에는 체지방도 있고 근육도 있고 수분도 있다"라고 설명했다. 그러면서 "결국 체지방이랑 근육이 어떻게 내 몸에서 변화하는지를 봐야 한다"라며 "내 몸을 구성하는 성분의 종류와 비율을 잘 체크하면서 운동도 하고 영양소도 잘 챙겨 먹는 게 진짜 관리"라고 자신만의 관리법을 전했다.

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특히 고소영은 "여자는 나이가 들면서 근육량이 빠질 수밖에 없다"라며 "체중계 숫자만 생각해서 스트레스받지 말고 오늘 내 몸에서 뭐가 빠져나갔는지 생각하면서 건강하게 예뻐지자"라고 당부했다.

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anjee85@sportschosun.com