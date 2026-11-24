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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 빅뱅 멤버 태양이 예기치 못한 생리 현상 때문에, 결국 전 소속사 YG 신사옥을 찾았다고 밝혔다.

24일 '집대성' 유튜브 채널에는 '빈집 잘 지키고 있나? 집주인의 생존 신고 with 지용이 형, 영배 형'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 식사에 대한 이야기가 나오자 태양은 "저는 웬만하면 집밥을 먹으려고 노력한다. 그러니까 몸이 건강해져서, 월드투어를 갈 때도 밥통을 가지고 간다. 어느 순간 몸이 안 좋아지기 시작했는데 외부 음식을 많이 먹어서였다"라고 말했다.

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그러자 대성은 "장도 조금 예민하시다"라고 덧붙였고 태양은 과민성 대장증후군이 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

이어 태양은 "(일반 사람의 경우, 배가 아플 때) 보통 레벨 1부터 신호가 온다면, 과민성 대장증후군이 있는 사람은 8부터 신호가 온다. 얼마 전 차를 타고 강변북로를 지나가고 있는데 갑자기 신호가 8로 왔다. 아는 건물로 갔는데 비밀번호가 바뀌어 화장실을 이용할 수 없었다. 이 일로 YG 신사옥에 가고 싶진 않았다. 근데 도저히 안되겠어서 YG 신사옥에 갔다"라며 아찔했던 경험을 떠올렸다.

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태양은 "군대에 있을 때 YG 신사옥이 완공됐다. 이 일로 (처음) 가는 게 남사스럽고 미안해서 안 가려고 했는데 어쩔 수 없었다. 사실 (같은 이유로) 한 번 더 갔다. 여러 번 갈 예정"이라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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한편 빅뱅은 지난 20일 신곡 '기립 (GiiiRIP)'을 발매했다.

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joyjoy90@sportschosun.com