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[스포츠조선 정안지 기자]배우 윤진이가 만 3세 첫째 딸의 유치원 등하원을 위해 1년간 라이딩을 이어온 끝에 결국 유치원 근처로 이사를 결정했다.

24일 유튜브 채널 '진짜 윤진이'에는 "이사 한 번 가려다 집 다 뒤집어엎음"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 윤진이는 "집이 조금 정리가 안 돼 있다. 2주, 3주 뒤에 이사를 간다. 첫째 딸 제이의 유치원 때문"이라고 밝혔다.

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그는 "유치원 셔틀버스가 우리 집까지 오지 않아서 1년 동안 라이딩을 했다. 제이를 등원시키고 다시 집에 왔다가 데리러 가고 하루에 네 번씩 왔다 갔다 했다"라고 설명했다. 하루에도 두 시간 이상 운전하며 딸의 등,하원을 책임져 온 것.

윤진이는 "나한테는 너무 잘된 일이라 남편한테도 고맙다"면서도 "남편도 회사가 가까워진다. 우리의 생활권은 거긴데 지금까지 좀 멀리 있었던 것 같다"고 밝혔다. 이어 "막상 이렇게 되니까 남편한테 미안하더라. 남편이 나 때문에 여기서 회사까지 한 시간씩 출퇴근했구나 싶었다. 왔다 갔다 두 시간씩 했으니까"라며 미안한 마음을 전했다. 그러면서 윤진이는 "다 그쪽에 생활권이 있어서 고민 끝에 이사를 가기로 했다"라고 덧붙였다.

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anjee85@sportschosun.com