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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 슈가 출신 가수 아유미가 80평 초호화 집을 공개했다.

24일 '안뇨하떼요 아유미에오' 유튜브 채널에는 '집안 명품 싹 다 감정해 봤습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

제작진은 아유미의 한국 집을 직접 찾아 "한 달 살이 숙소에서 보다가 여기서 보니까 느낌이.."라며 넓은 구조에 감탄했다. 아유미도 "운동장이다. 애 키우기도 너무 좋다. 뛰어놀 수 있다"라고 말했다. 아유미의 집은 시원한 통창으로 엄청난 개방감을 갖췄고, 고급스러우면서도 깔끔한 인테리어도 눈길을 끌었다.

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아유미는 2년 전 이 집을 매매했다면서 "일단 평수가 마음에 들었고 뷰가 진짜 너무 좋다. 뷰를 보면서 매일 육퇴를 즐기는데 너무 행복하다. 주방에도 창이 있어서 뷰를 즐기며 아침밥을 먹을 수 있어서 너무 좋다"라며 집 인테리어에는 1억 원 정도를 썼다고 밝혔다.

한편 아유미는 지난 2022년 2세 연상 비연예인 사업가와 결혼했으며 슬하에 딸을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com