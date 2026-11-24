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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 슈가 출신 가수 아유미가 확 달라진 분위기를 자랑했다.

24일 '안뇨하떼요 아유미에오' 유튜브 채널에는 '집안 명품 싹 다 감정해 봤습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

제작진은 아유미의 한국 집을 직접 찾아 "한 달 살이 숙소에서 보다가 여기서 보니까 느낌이.."라며 80평의 넓은 집 구조에 감탄했다. 아유미도 "운동장이다. 애 키우기도 너무 좋다. 뛰어놀 수 있다"라고 만족했다. 아유미의 집은 시원한 통창으로 엄청난 개방감을 갖췄고, 고급스러우면서도 깔끔한 인테리어도 눈길을 끌었다.

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그런가 하면 아유미는 "얼굴 좋아 보이지 않나"라며, "한국에 오자마자 내 얼굴을 보니 너무 상태가 안 좋아서 보톡스를 맞으러 갔다"라며 보톡스 시술 사실을 깜짝 고백하기도. 실제 아유미는 최근 영상보다 한층 볼륨감 있고 입체적인 얼굴로 달라져 눈길을 끌었다.

한편 아유미는 지난 2022년 2세 연상 비연예인 사업가와 결혼했으며 슬하에 딸을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com