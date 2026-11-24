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[스포츠조선 이게은기자] 영어 뮤지컬 학원을 운영 중인 코미디언 정경미가 학원생들을 위해 직접 불고기 주먹밥을 준비하며 훈훈함을 안겼다.

24일 정경미의 유튜브 채널 '정경미 테레비'에는 '간식만드는 원장 정경미! 이번엔 불고기주먹밥이다!!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

정경미는 학원생들을 위해 불고기 주먹밥을 만들기로 했다. 그는 "요쿠르트와 함께 주면 든든할 것 같다. 그러면 아이들이 힘을 내서 연습을 할 수 있다"라며 두 팔을 걷어붙였다.

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그는 재료를 준비해 학원으로 향했고 주먹밥을 마저 만들기 시작했다. 정경미는 "애들이 배고프다고 난리가 나서 마음이 급하다. 왜 여기서 요리하냐고 하실 수 있는데, 따뜻하게 먹이고 싶어서 그렇다"라며 바삐 움직였다.

아이들이 입을 모아 "맛있다"라고 하자 정경미는 "기분이 너무 좋다. 아가들아 많이 먹어"라며 뿌듯해했다.

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한편 정경미는 2005년 KBS 20기 공채 코미디언으로 데뷔했으며 2013년 동료 코미디언 윤형빈과 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 최근 인천 송도에서 영어 뮤지컬 학원을 운영 중인 사실이 알려져 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com